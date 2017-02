Hückeswagen: Wasserfuhr-Brüder überreichen ihre CD

Die glücklichen Gewinner einer BM-Aktion trafen sich jetzt im Servicepunkt bei Manfred Beeh am Etapler Platz. Sie erhielten vom Jazz-Duo Roman und Julian Wasserfuhr ihre signierten CDs, die sie bei einer Verlosung gewonnen hatten. Von Joachim Rüttgen

Wieder gelandet in der Schloss-Stadt. Nachdem die Brüder Roman und Julian Wasserfuhr ihre neue CD "Landed in Brooklyn" (Gelandet in Brooklyn) in New York aufgenommen haben, kommt die CD morgen, Freitag, in den Handel. Einen kleinen Vorteil genießen seit Dienstagabend vier glückliche Gewinner der BM-Verlosung vom November. Denn sie erhielten bereits drei Tage vor der offiziellen Veröffentlichung die neue CD höchstpersönlich von den beiden Ausnahmekünstlern überreicht. Im Servicepunkt der BM, bei Lotto-Toto Beeh am Etapler Platz, signierten die beiden die CD vor der Übergabe noch schnell im Stehen.

"Wir haben so berühmte Leute in unserer Heimatstadt, da haben wir uns gedacht, dass wir bei der Verlosung unbedingt mitmachen müssen", sagte Gewinnerin Kunigunde Friese, die mit ihrem Mann Oskar zur Überreichung der CD kam. Er hält die beiden Hückeswagener für "zwei tolle Musiker", von denen er sich auch schon einiges auf Youtube angehört habe. "Das ist einfach gut zu hörender Jazz", sagt er.

Regelmäßig an jedem ersten Montag im Monat geht Beate Bröring zu Jazz-Konzerten in die Alte Drahtzieherei in Wipperfürth. "Ich werde dort auch das Konzert der Wasserfuhrs am 24. März besuchen, denn ich bin schon ein großer Fan", sagte die Gewinnerin. Die Live-Auftritte seien etwas ganz Besonderes, dieser Jazz sei sehr gut zugänglich.

Den außergewöhnlichen Werdegang der Brüder hat auch Gewinner Lothar Vandenherz in den vergangenen Jahren intensiv verfolgt. "Die beiden spielen mittlerweile in der Profiklasse und werden ihren Weg weitergehen ganz nach oben", ist er sich sicher.

Roman Wasserfuhr hat schon vor der Veröffentlichung gemerkt, dass die Leute neugierig auf die neue CD sind. "Viele sind gespannt, was passiert. Und nachdem wir bei einem Konzert in Duisburg drei Zugaben geben mussten, bin ich schon sehr optimistisch, dass die CD gut ankommt", sagt er. Den Sprung über den großen Teich haben er und sein Bruder nicht bereut. "Das war eine Super-Erfahrung und hat uns viele neue Impulse beschert", sagt er. Durch die Aufnahme in den USA habe sich die Musik nochmals in eine andere Richtung entwickelt, sei energetischer und abwechslungsreicher. "Da passiert ungemein viel", sagt Roman Wasserfuhr.

Mit seinem Bruder Julian spielt Roman am Freitag in Berlin - und feiert dort dann auch seinen Geburtstag. "Für Karneval bleibt da leider keine Zeit", sagt Julian Wasserfuhr.

