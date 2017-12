Bm-Tagebuch: Weihnachten am Strand von Teneriffa

Carsten Konsen und Sina Schubert reisen in ihrem VW-Bus in den Süden. Dieses Mal berichtet das Paar von seinem speziellen Weihnachtsfest. Von Sina Schubert

Zu Beginn unserer Reise war Weihnachten kein Thema. Wir wussten, dass wir Weihnachten wohl nicht zu Hause in Hückeswagen verbringen werden. Da wir allerdings nicht zum ersten Mal über Weihnachten unterwegs sind, schien das nicht sehr schlimm. Dass wir aber am Ende mit meiner Familie Weihnachten auf Teneriffa verbringen würden, war auch für uns eine große Überraschung.

Alles fing damit an, dass meine Schwester mit ihrem Freund und dem gemeinsamen ersten Kind von Dezember bis Februar Elternzeit auf den Kanarischen Inseln verbringen. Es war also klar, dass zwei von drei Kindern nicht in der Heimat sein werden, was die Geschichte ins Rollen brachte. Meine Mutter und mein Bruder entschieden sich, über die Weihnachtstage mit den anderen ein Haus auf Teneriffa zu mieten. Natürlich haben wir uns gefragt, ob und wie wir mit unserem Bus nach Teneriffa kommen könnten. Nach kurzer Recherche fanden wir heraus, dass von Südspanien ein paar Fährgesellschaften zu den Kanaren fahren.

Leider befand sich das Fährticket nicht in unserem Budget. Die Idee verwarfen wir also erst mal wieder. Dennoch kreisten unsere Gedanken immer wieder um das Thema "Weihnachten auf Teneriffa". Als dann mein Vater - meine Eltern sind geschieden - ebenfalls ankündigte, dass er Weihnachten dabei sein wird, bekam das Ganze erneut eine höhere Bedeutung. Schlussendlich sind Carsten und ich am 19. Dezember reich beschenkt und mit großer Vorfreude in Cádiz auf die Fähre nach Teneriffa gestiegen; die Fahrtzeit dauerte 48 Stunden.

Auch die Adventszeit haben wir als eine ganz besondere Zeit empfunden. Natürlich ist die Vorweihnachtszeit in Spanien nicht zu vergleichen mit der in Deutschland, aber das macht es eben besonders. Statt nach Spekulatius und Lebkuchen haben wir uns auf die Suche nach spanischen Weihnachtsleckereien gemacht. In den Supermärkten lief seit Mitte November Weihnachtsmusik, und so stolpert man auch über die eine oder andere Weihnachtssüßigkeit. Schnell erkannten wir, was für Deutsche Weihnachtsplätzchen sind, scheint für Spanier Turrón, eine Süßigkeit aus Mandeln, Honig, Zucker und Ei, zu sein.

Zum ersten Advent wurde der Bus weihnachtlich geschmückt. Auf einer Wanderung haben wir ein paar Zweige und Pinienzapfen gesammelt, die mit wenig Bastelequipment und Kerzen weihnachtliche Gemütlichkeit erzeugten. Ein Schokoladen-Adventskalender durfte nicht fehlen, und so haben wir eher auf den 19. Dezember statt auf Heiligabend hin gefiebert und täglich ein Türchen geöffnet.

Die Temperaturen sind im spanischen Dezember rapide abgekühlt, und die Tage wurden kürzer. Tagsüber waren es in der Regel mehr als 15 Grad, aber die Nächte wurden zwischen vier und elf Grad - und das ohne Standheizung - recht kühl. Einige Abende haben wir in Decken gekuschelt Weihnachtsfilme geschaut oder nach Carstens Familientradition Weihnachtslieder von Rolf Zuckowski gehört. Und dazu gab es manchmal sogar Glühwein.

Unsere Reise mit dem Bus und das unerwartete Familientreffen auf Teneriffa hat das diesjährige Weihnachten zu einem ganz besonderen Erlebnis gemacht. Anstatt den einen oder anderen Weihnachtsstress haben wir eine entspannte Adventszeit in Südspanien erlebt. In Teneriffa angekommen wurde das Wiedersehen gefeiert, und am Morgen des 22. Dezembers haben wir gemäß der spanischen Familientradition die Ziehung der Weihnachtslotterie "El Gordo" verfolgt und natürlich mit eigenen Losen mitgefiebert. Heiligabend wurde dieses Jahr gewichtelt. Den ersten Weihnachtstag haben wir am Strand verbracht, waren Wellenreiten - und abends wurde sommerlich gegrillt.

