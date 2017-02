Hückeswagen: Wenige Plätze für i-Dötze in OGS Wiehagen

73 Jungen und Mädchen sollen ab August in drei Klassen an der Wiehagener Grundschule den "Ernst des Lebens" kennenlernen. An der Löwen-Grundschule, Kölner Straße, wurden für das neue Schuljahr 46 i-Dötze angemeldet, die auf zwei Klassen verteilt werden. Insgesamt werden dann dort Schüler in elf Klassen unterrichtet, womit die Kapazitäten noch nicht ausgeschöpft wären. In Wiehagen ist die Grenze von zehn Klassen im neuen Schuljahr erreicht. Das bestätigt Bürgermeister Dietmar Persian.

"Wir haben in Hückeswagen keine Schulbezirke mehr, so dass die Eltern entscheiden können, wohin sie ihr Kind schicken", sagt er. "Wir halten das für richtig." Allerdings hat das jetzt für ein Problem gesorgt: "Wir bekommen Schwierigkeiten bei der OGS in Wiehagen", berichtet Persian. An beiden Schulen gibt es jeweils drei Gruppen mit Kindern, die nach dem Unterricht auf Wunsch der (berufstätigen) Eltern die Offene Ganztagsschule besuchen. In der Schule an der Blumenstraße sind die Kapazitäten aber begrenzt, teilt Leiterin Claudia Paradies mit. Momentan sind zwar alle 75 Plätze belegt, zum neuen Schuljahr würden aber 16 bis 18 frei. Das reicht nicht, all jene i-Dötze, die bei der Anmeldung auch für die OGS angemeldet wurden, dort unterzubekommen. Die freien Plätze werden nach bestimmten sozialen Kriterien vergeben (s. Info-Kasten) Und um eine vierte Gruppe einzurichten, müsste in Wiehagen angebaut werden. Das wiederum gibt der Haushalt der Stadt nicht her.

Was möglich ist, ist zweierlei: "Die Kinder können sich auf eine Warteliste setzen lassen", sagt Claudia Paradies. Oder aber ihre Eltern melden sie an der Löwen-Grundschule an. Dort ist nach Aussage deren Leiterin Claudia Sträter noch ausreichend Platz in der OGS ab August - auch trotz der bisherigen Anmeldungen.

Die betroffenen Eltern der Wiehagener i-Dötze sollten Bescheid wissen, denn: "Denjenigen, die mich bei der Anmeldung nach der OGS gefragt haben, habe ich mitgeteilt, dass es knapp werden wird", betont Claudia Paradies. "Wir werden das den Eltern aber auch noch schriftlich mitteilen", kündigt Persian an.

Nicht möglich ist es, sein Kind an der Grundschule Wiehagen unterrichten zu lassen, es aber an die OGS der Löwen-Grundschule zu schicken. "Das stelle ich mir schwierig vor", sagt deren Leiterin Claudia Sträter. "Wir hätten dann ja keine Anbindung an die Löwen-Grundschule." Dabei sollten sich über die OGS auch Lehrer und Eltern über das jeweilige Kind austauschen. Und auch der Bürgermeister bekräftigt: "Eine OGS kann nicht vollkommen losgelöst sein von der Schule."

Eltern, die nun überlegen sollten, ihr Kind wegen des ungewissen OGS-Besuchs statt nach Wiehagen ab Ende August an die Kölner Straße zu schicken, sollten sich nicht allzu lange Zeit lassen. Claudia Sträter: "Bis Mitte März müssen wir Bescheid wissen, damit wir in die Planungen gehen können."

