Hückeswagen: Wenn ein Rad völlig ausreicht

Im Kursus der 19-jährigen Franziska Förster lernen derzeit acht Mädchen des TV Winterhagen, wie man sich sicher und artistisch auf einem Einrad fortbewegt. Interessierte Jugendliche sind immer montags willkommen, mitzumachen. Von Wolfgang Weitzdörfer

Wer bislang immer gedacht hat, dass man zum Fahrradfahren eine Kette und eben zwei Räder braucht, der kann sich montags in der Mehrzweckhalle beim Einrad-Kursus von Franziska Förster eines Besseren belehren lassen. Die 19-Jährige hat beim TVW vor zweieinhalb Jahren ihr Hobby zum Kursus gemacht: "Ich fahre seit elf Jahren selbst Einrad - damals hatten alle meine Freundinnen eins, also wollte ich es auch", erzählt sie.

"Das Tolle daran ist, dass man immer konzentriert bei der Sache sein muss, um die Balance halten zu können. Das fasziniert mich am meisten daran", betont die Trainerin. Nach einem Abstecher in die Artistik-Gruppe des TVW vor gut zweieinhalb Jahren machte die junge Frau zuerst ihren Trainerschein und gründete anschließend die Einrad-Gruppe.

Montags treffen sich die Einradfahrer und verfeinern ihre Technik. So wie die zehnjährige Eva, die zu ihrem sechsten Geburtstag ein Einrad geschenkt bekommen hat. Sie kommt seit einigen Wochen zum Training: "Ich konnte das Fahren schon vorher, meine Schwester hat mir das beigebracht", erzählt Eva. "Die spielt sogar Einradhockey." Das möchte die Zehnjährige zwar nicht unbedingt lernen, dafür aber ihre Fertigkeiten auf dem Einrad verbessern. Ihr gefällt daran besonders, dass gar nicht so viele andere Kinder Einrad fahren. Und schon gar keine Jungs: "Das ist kein Sport für Jungs, glaube ich. Wobei, es war mal einer hier, aber das war ja kein Junge mehr, der war ja schon über 40", sagt die Zehnjährige.

Bereits zwei Jahre ist Leonie dabei. Auch die Zehnjährige hatte ihr erstes Einrad geschenkt bekommen. Sie mag besonders die Tricks, die Franziska Förster ihnen beibringt: "Etwa mit Pylonen, die wir im Fahren abstellen müssen, ohne dass sie umfallen", erklärt Leonie. Und auch wieder aufheben - was die Zehnjährige schnell einmal vorführt. Seit etwa drei Jahren fährt Wiebke Einrad, seit etwa einem halben Jahr beim TVW. "Ich konnte schon ein bisschen fahren, wollte mich aber weiter verbessern", sagt sie. Am Einradfahren schätzt die 14-Jährige, dass sie sich dauernd konzentrieren muss. "Das ist gut für mich, weil ich so schnell abgelenkt bin." Andere lernen den Sport gerade von der Pike auf neu. Wie Merle, die erst zum zweiten Mal auf dem für sie noch eher wackeligen Einrad sitzt: "Ich habe in einer Woche schon gelernt, wie man anfährt. Zweimal kann ich schon treten, aber dann kippe ich meistens um", erzählt die Neunjährige. Keine Frage, das Virus "Einradfahren" ist bei der Grundschülerin heftig ausgebrochen. Die Trainerin bestätigt: "Wenn man ein bisschen dranbleibt und viel übt, dann kann man das Einradfahren in kurzer Zeit so lernen, dass man schon frei an der Wand entlangfahren kann."

Merle will auf jeden Fall weitermachen: "Das macht mir richtig Spaß. Franzi ist auch eine tolle Leiterin, weil sie mich immer motiviert". Ein eigenes Einrad hat die Neunjährige noch nicht, aber das kann ja noch werden: "Ich wünsche mir jetzt auf jeden Fall ein eigenes Einrad", sagt sie aufgeregt. Und schon zieht sie sich ihr geliehenes Einrad wieder her, hält sich an der Wand fest, steigt auf den Sattel und fährt los. Und schafft wieder einen, zwei und einen dritten Pedaltritt, ehe sie umkippt. Macht nichts, signalisiert das Mädchen und probiert es noch einmal. Schließlich macht Übung den Meister.

