später lesen Hückeswagen Wieder Unfall in Hämmern mit Verletzten 2018-03-11T15:13+0100 2018-03-12T00:00+0100

Die Einmündung in Hilgersbrücke, am Ortsausgang von Hämmern, ist gefährlich. Denn die Autos aus Wipperfürth sind aufgrund der Kurvenlage mitunter spät einsehbar - vor allem, wenn sie schnell unterwegs sind. Innerhalb von einer Woche gab es dort am Samstag den zweiten Unfall mit Verletzten.

Stephan Büllesbach Redakteur Autor anschreiben Kontaktieren Sie den Autor Ihr Name Ihre E-Mail-Adresse Ihre Nachricht Spam-Schutz: Bitte ziehen Sie die richtige Form in das rechte Feld. Verschicken Stephan Büllesbach (büba) ist Redakteur in Hückeswagen. zum Autorenprofil schließen