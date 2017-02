Hünxe: Bei den Binnenbrücker ging's wieder einmal um die Wurst

"Wer möchte noch, ich verteil gern noch einen Schluck", sagt Erika Steinkamp, schmunzelt und macht mit der Flasche Korn die Runde. Singend, feixend und klönend genießen die vierzehn Mitglieder der "Binnenbrücker Wurstjäger" in dem Haus am Aapweg bei ihrer kurzen Pause die vorbereiteten Brötchen und Getränke.

Seit halb sechs in der Frühe sind die jungen Männer - allesamt unverheiratet und unter 30 Jahren - bereits unterwegs, haben in ihren Schlafanzug-Kostümen an die ersten Türen geklopft, ihre Lieder vorgetragen und anschließend Spenden in Form von Wurst, Käse, Spirituosen oder Geld erhalten. Daneben gibt's immer mal einen Schluck aus der Kornflasche. "Früher hatten die Knechte und Mägde des Ortes zu wenig zum Essen - da zogen sie von Hof zu Hof, sangen und machten dann ein großes Fest", erklärt Moritz Salomon den historischen Hintergrund der Aktion. Mit 23 Jahren ist er schon einer der Älteren in der Runde.

"Vor 50 Jahren habe ich mit 18 Jahren angefangen. Mein Großvater hat mir davon erzählt, der war von 1877. Das gab's also in seiner Zeit schon", ergänzt Heinz Rühl, der den Jungs später eine kleine Nachmittagsstärkung bei sich zu Hause kredenzt. "Das ist halt ländliche Nachbarschaftspflege." Das Ganze sei einfach für die "Gemeinschaft und die Traditionspflege" wichtig, unterstreicht Wurstjäger-Präsident Lukas Horstmann: "Ein großer Teil kennt sich aus der Nachbarschaft - und die ist uns allen wichtig." Selbst für die Ehemaligen sei das bis heute attraktiv. "Wir verlosen alle drei Jahre eine 'Wild Card' zum Mitgehen, und die prügeln sich förmlich drum", erzählt Salomon beim Verlassen des Hauses.

Nach der Pause pilgert die Truppe weiter Richtung Innenstadt und Lange Straße, wo sie von Jens Eickhoff mit Mettwurst für den Tragekorb und später auch mit einem Mittagessen versorgt wird. "Die Jungs hier sind gut aufgestellt und wir haben die Möglichkeit, mit allen im Bezirk zusammenzukommen, die wir sonst oft nur gelegentlich sehen", spielt er auf die abendliche Feier in der Gaststätte "Nuyken" an, die die Truppe am Tag zuvor geschmückt hat. Dort werden am Abend zum letzten Mal die Erträge des Tages "verwertet" - denn die Gaststätte wird bekanntlich bald abgerissen.

Entlang der Dorstener Straße, der Kolkstege, dem Alten Pastorat und dem Scholtenhof geht's dann in drei Gruppen aufgeteilt weiter. "Früher musste man von der Schleuse rüber - da waren keine Häuser da und da steckte man bis zu den Knien oft im Schlamm. Und da hat man so manchen verloren, es war eine verrückte Zeit", erinnert sich der 75-jährige Dieter Naves, der den Jungs an seinem Haus an der Dorstener Straße einen einschenkt.

Und Ellen Werner spendet den Wurstjägern eine Flasche Altenberger Kräuterlikör. "Mein Sohn hat dafür sogar mal die Uni geschwänzt", erzählt sie und freut sich darüber, "dass diese Tradition aufrechterhalten wird".

