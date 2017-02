Hünxe: Bobbycar-Rennen in Bruckhausen

Dietmar Hahn und Matthias Scheithauer organisieren den ersten Wettbewerb für Kinder und Bastler. Die Teilnahme an dem Rennen ist kostenfrei. Die kleinen Flitzer starten am Brömmenkamp. Anmeldungen ab heute. Von Anja Hasenjürgen

Hünxe hat etwas, wovon Dinslaken und Voerde, ach, wovon der gesamte platte Niederrhein nur träumen kann: Berge. Und deswegen hat Hünxe jetzt noch etwas, das nicht überall so machbar ist: Am Sonntag, 21. Mai, steigt das 1. Bobbycar Rennen in Bruckhausen. Downhill - am Brömmenkamp. Kostenlos. Und für die ganze Familie.

Wer starten möchte, sollte schnell das Bobbycar aus der Mottenkiste holen. Ab Mittwoch, 1. März, kann man sich anmelden. Und schließlich muss das Bobbycar noch aufgehübscht werden - oder höhergelegt. Je nach Starterklasse. Insgesamt vier Klassen gibt es. In der Klasse 4 starten die Kindergartenkinder, in Klasse 3 Grundschulkinder. In diesen beiden Klassen darf das Bobbycar nicht verändert werden - nur verschönert. Immerhin werden am Ende nicht nur die drei schnellsten Fahrer prämiert, sondern auch das schönste Gefährt. In der Klasse 2 (Tuningklasse) und Klasse 1 (Freestyle-Klasse) dürfen sich die Bastler austoben: die Bobbycars dürfen größer, länger, schwerer sein - bloß ein künstlicher Antrieb ist natürlich nicht gestattet. Aber dafür hat Hünxe ja die Berge.

Kinder, die mitfahren wollen, brauchen eine Genehmigung der Eltern - und alle, die mitfahren wollen, brauchen eine Schutzausrüstung: Jacke, lange Hose, Protektoren, festes Schuhwerk und Helm. Spitzen, Ecken und Kanten sind verboten, Fouls auch und Alkohol erst recht. Für die Party drumherum sorgt die katholische Pfarrgemeinde Sankt Albertus Magnus, die an diesem Tag ihr Pfarrfest auf dem Brömmenkamp feiert. Mit Gottesdienst, leckerem Essen, Getränken, Spaß für Kinder und Erwachsene.

Man wollte sich, so sagt Dietmar Hahn, gegenseitig keine Konkurrenz machen. Gemeinsam mit Mathias Scheithauer hatte er im vergangenen Jahr die Idee zum Bobbycar-Rennen. Schließlich hatte Hünxe einst auch ein Seifenkisten-Rennen. Seifenkisten basteln, fanden die beiden, "ist aber zu aufwändig". Ein Bobbycar hingegen habe doch jeder im Keller - und wenn nicht, sei es auf dem nächsten Trödel preiswert zu bekommen. Wer dennoch kein Gefährt hat, kann sich beim Rennen eines leihen. Um den Service anbieten zu können, hoffen die Organisatoren noch auf Bobbycar-Spenden. Rund um Hahn und Scheithauer hat sich ein zwölfköpfiges Orga-Team gebildet - ähnlich wie beim Rock am See: die Bobby-Car-Freunde Bruckhausen. Sie haben eine eigene Facebookseite, über die auch die Anmeldungen möglich sind. "Man kann sich aber auch noch am Renntag anmelden", sagt Hahn.

Die Teilnahme am Rennen ist kostenfrei. Es sollten sich aber nur Leute anmelden, wenn die Teilnahme wirklich geplant ist. Denn die Plätze sind limitiert.

Quelle: RP