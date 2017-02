Hünxe: Eine Partei in Aufbruchstimmung

Hünxer Genossen ehren ihre treuen Mitglieder. Klaus Schott ist schon seit 55 Jahren dabei.

"Unsere Partei ist in Aufbruchsstimmung. Wir spüren es alle, denn 2017 wird ein richtungsentscheidendes Jahr werden", begrüßt der Hünxer SPD-Vorsitzende Jan Scholte-Reh die Gäste zur Ehrung der langjährigen Mitglieder im STV-Vereinsheim mit Blick auf die Wahlen in Deutschland, Frankreich und den Niederlanden. "Es geht um sehr viel: Einerseits um die Frage, ob und wie wir die sozialen Herausforderungen der Globalisierung in Deutschland und Europa gestalten wollen. Andererseits werden unsere demokratischen Grundwerte von rechten Hetzern sowie von religiösen Fanatikern in Frage gestellt und bedroht - Grundwerte, für die wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten bereits seit 150 Jahren einstehen."

So wurden im Beisein von Vorstand, Ratsfraktion und Mitgliedern mehrere Jubilare für ihre lange Bindung zur Sozialdemokratischen Partei Deutschlands geehrt:

Eric Freitag ist seit zehn Jahren dabei, Stephan Barske und Dominique Freitag sind es seit 15. Für 20 Jahre Mitgliedschaft geehrt wurden Horst Meyer sowie Harald und Ursula Paulokat, für 25 Jahre Niels Just, für 30 Jahre Ralf Köster und Katharina Specht, für 35 Jahre Gisela Schwarz, für 40 Jahre Bärbel Knorth, Wolfgang Sengutta, Doris Wibbelhoff und Harald Zaplacki, für 45 Jahre Helmut Köllner, für 50 Jahre Horst Wilhelm Hellwig und für 55 Jahre Klaus Schott

Gemeinsam überreichten Jan Scholte-Reh als Vorsitzender und Bernfried Kleinelsen als stellvertretender Vorsitzender den Jubilaren die Ehrenurkunden sowie einen roten Flies-Schal. "Besonders in der jetzigen kalten Jahreszeit ist der schön praktisch", meinte Scholte-Reh. Für das 25., 40. und 50. Jubiläum erhielten die geehrten Genossinnen und Genossen außerdem jeweils eine Ehrennadel. Bei Kaffee, belegten Brötchen und einem fröhlichen Plausch über persönliche Anekdoten und schöne Erinnerungen klang der Mittag in lockerer Runde aus.

