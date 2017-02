Hünxe: Ferienbetreuung nur drei Wochen lang

Offener Ganztag an Hünxer Grundschulen: Bei höherem Bedarf müssen Eltern extra zahlen.

Die Ferienbetreuung in den drei Offenen Ganztagsschulen in der Gemeinde Hünxe ist ein Thema im Ausschuss für Schule, Jugend, Kultur und Sport am Montag, 13. Februar, um 17 Uhr im Rathaus.

"Die Qualität der Offenen Ganztagsschule ist wesentlich von dem Personalschlüssel abhängig. Dieser kann mit den zur Verfügung stehenden Mitteln nicht gehalten werden", so Hauptamtsleiter Klaus Stratenwerth in der Vorlage. Um eine Erhöhung der Elternbeiträge zu vermeiden, sei in gemeinsamen Gesprächen mit Diakonie, Schulleitungen, Betreuungskräften und Verwaltung vereinbart worden, "dass zu der alten Regelung zurückgekehrt wird, nach der Ferienbetreuung in den Sommerferien nur an drei Wochen stattfindet. Diese Regelung gilt ab Sommer 2017".

Hintergrund für diese Überlegungen sei die Tatsache, "dass die Ferienbetreuung sehr personalintensiv ist", da die Betreuung über den ganzen Tag statt nur am Nachmittag stattfinde, weiß Stratenwerth. Hinzu komme, "dass die verbindliche Anmeldung in der Vergangenheit nicht funktioniert hat". Es gebe Eltern, die aus beruflichen Gründen die Ferienbetreuung benötigten und sie regelmäßig in Anspruch nähmen. Andere Kinder würden jedoch angemeldet "und dann kurzfristig wieder abgemeldet oder kommen erst gar nicht". Oder die Kinder würden für den ganzen Tag angemeldet, aber schon mittags abgeholt. Dann gebe es Eltern, die ihre Kinder noch nach Ablauf der Anmeldefrist nachmeldeten. Stratenwerth: "Das macht es für den Träger sehr schwer, eine passgenaue und wirtschaftliche Planung zu betreiben." Im Juli 2016 sei der zuständige Ausschuss dem Vorschlag zur Rückkehr zur ursprünglichen Regelung daher einstimmig gefolgt, erinnert der Hauptamtsleiter. Im Oktober 2016 sei das Thema im Ausschuss auf Wunsch der Eltern noch einmal angesprochen worden.

Die Verwaltung habe die Hintergründe erneut erläutert und es sei vereinbart worden, die mögliche Errichtung einer "Bedarfsferiengruppe" zu prüfen. Die Elternbefragung habe im November 2016 stattgefunden, berichtet Klaus Stratenwerth: "Etwa 60 Prozent der Eltern nahmen teil. Nicht alle Fragebögen wurden vollständig ausgefüllt. 26 Prozent gaben an, dass ihnen drei Wochen Ferienbetreuung nicht reichen."

Von diesen seien fast alle bereit gewesen, eine "Bedarfsferiengruppe" in Anspruch zu nehmen, auch wenn dadurch zusätzliche Beträge fällig würden. Nur 34 Prozent hätten sich für eine Beibehaltung der bisherigen Regelung bei einer generellen Erhöhung der monatlichen Beiträge ausgesprochen.

Die Beschlussempfehlung sieht vor, dass die Ferienbetreuung an den Offenen Ganztagsschulen in der Gemeinde Hünxe an drei Wochen in den Sommerferien stattfindet. Die restliche Ferienzeit wird durch eine Bedarfsferiengruppe abgedeckt. Diese kann wochenweise nach Bedarf in Anspruch genommen werden. Dafür sind zusätzliche Beiträge zu zahlen.

(P.N.)