2016-12-30T11:55+0100 2016-12-30T13:44+0100

Der seit Donnerstagabend vermisste Mann aus Hünxe (48) ist tot. Wie die Polizei mitgeteilt hat, wurde er am Freitag gegen 12.20 Uhr leblos in einem Wassergraben an der Straße Lühler Heide unweit der A3 im Hünxer Ortsteil Drevenack gefunden. Von Klaus Nikolei