Hünxe: LGI-Standort Hünxe verteilt Fracht aus Europa

Die Logistics Group International (LGI) übernimmt ein zusätzliches Geschäft. Seit gestern kommt Fracht aus ganz Europa zentral zum LGI-Standort nach Hünxe und wird von dort aus weitestgehend am selben Tag an Kunden von Hewlett Packard (HP) ausgeliefert.

"Wir freuen uns, die Zusammenarbeit mit HP weiter auszubauen", sagt Matthias Moser, Geschäftsbereichsleiter Electronics bei der LGI. HP verfolgt mit seinem "Center Pool"-Konzept das Ziel, Ware gebündelt zum Kunden zu liefern und die Auslastung der Lkw zu erhöhen. Dazu bündelt HP seine Neuware an zentralen Orten in Europa. Darunter ist auch der LGI-Standort in Hünxe, wo rund 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten.

Neben Notebooks und Druckern übernimmt der Kontraktlogistiker im Rahmen von HP Center Pool nun auch die Abwicklung für Desktops, Monitore und Toner. Am Crossdock, einem zentralen Umschlagsplatz, wird in Hünxe die gesamte Ware zu größeren Sendungen zusammengeführt und weitestgehend am selben Tag gebündelt an den Groß- und Einzelhandel geliefert.

Neben der Logistik übernimmt die LGI außerdem im Rahmen von "HP Center Pool" erstmals auch Teile des Transports mit eigenem Fuhrpark für HP.

Die LGI Logistics Group International konzipiert und übernimmt die Lagerlogistik, Produktionsprozesse, Spedition, Transport (Land, Luft, See) und Zolldienstleistungen für Unternehmen aus den Bereichen Automotive, Electronics, Fashion & Lifestyle, Health Care & Life Science und Industrial. Zum umfassenden Serviceportfolio zählen die Produktionslogistik, die Distributionslogistik und umfangreiche Mehrwertdienstleistungen wie Aufbereitung und Rücknahme.

1995 aus Hewlett-Packard Deutschland entstanden, gehört die LGI mit aktuell rund 4000 Mitarbeitern an mehr als 45 Standorten in Europa, USA und Russland zu den führenden Unternehmen in der europäischen Kontraktlogistik. Seit Mitte 2016 ist die LGI Teil der schwedischen Elanders Group.

Quelle: RP