Hünxe: Musikalischer Mix verzaubert Publikum

Beim Neujahrskonzert des Jugendblasorchesters Drevenack spielte auch die Blasmusik Wulfen kräftig mit. Von Florian Langhoff

Zum Neujahrskonzert hatte das Jugendblasorchester Drevenack in die Aula der Gesamtschule Hünxe eingeladen. Zunächst überließen die jungen Musiker aus der Gemeinde die Bühne allerdings besonderen Gästen: den Instrumentalisten der Blasmusik Wulfen. "Wir haben im vergangenen Jahr das Projekt mit der Blasmusik Wulfen gestartet und das kam so gut an, dass wir es jetzt fortführen", erklärte Yvonne Unterloh, Vorsitzende des Jugendblasorchesters, bei ihrer Begrüßung.

Die Blasmusiker aus dem Stadtteil von Dorsten hatten sich zuerst das musikalische Fernweh auf die Fahnen geschrieben. Mit der Filmmusik aus "The Last Mohican" nahmen sie das Publikum mit auf eine Reise Richtung Nordamerika. Dann ging es mit der "Kleinen ungarischen Rhapsodie" von Alfred Bösendorfer in die Puszta. Bei dem abwechslungsreichen Stück mit teils sanften und langsamen, dann wieder schnellen, fast wilden Klängen, demonstrierten die Musiker aus Wulfen ihr ganzes Können. Klassischer ging es dann mit der "Pfennigfuchser Polka" weiter, deren Takt einige Zuschauer spontan mitklatschten. "Wir wollten mal zeigen, dass wir etwas können", kommentierte Orchesterleiter Paul Gregoor nach dem Stück. Mit einem Medley aus Liedern von Marius Müller-Westernhagen verpackten die Instrumentalisten Hits wie "Freiheit" oder "Sexy" in ein völlig neues Klanggewand. Schließlich drehten die Musiker mit einer Hommage an "Don Quixote" noch einmal richtig auf und verabschiedeten sich dann mit wildem Klängen in die Konzertpause.

Nach dieser standen dann die Musiker des Jugendblasorchesters Drevenack auf der Bühne. Mit einem Paukenschlag und dichtem Klanggefüge stiegen sie mit "Gibraltar" von Richard Waterer ins Konzert ein. Dass auch sie die Polka beherrschen, demonstrierten die Orchestermusiker, wiederum unter Leitung von Paul Gregoor, mit der "Annen-Polka" von Johann Strauß. Auf eine eindrucksvolle Reise in die Welt des Musicals nahmen sie das Publikum beim Medley aus Liedern von Andrew Lloyd Webbers Musical "Star Light Express" mit. Dann gab es mit dem "Mambo" aus der West Side Story ein wahres Feuerwerk südamerikanischer Rhythmik. Zum Abschluss standen bei der Zugabe die Mitglieder beider Orchester auf und vor der Bühne und spielten ein gemeinsames Stück. Applaus von den Zuschauern. Diese wurden Zeugen einer ganz besonderen Ehrung: Bernd Ingenbleek, Vizepräsident des Volksmusikerbundes NRW, zeichnete Stefan Hutmacher, den ehemaligen Leiter des Jugendblasorchesters, für dessen Arbeit in Orchester und Kreisverband mit dem Landesehrenteller, der höchsten Auszeichnung des Verbandes, aus.

Quelle: RP