Jüchen: 300 Feuerwehreinsätze toppen alle Vorjahre

Immer seltener muss die Feuerwehr tatsächlich auch Brände löschen. Hilfeleistungen für Menschen und Tiere nehmen stattdessen zu. Von Gundhild Tillmanns

Mit ihrem 300. Einsatz bei einem Küchenbrand hat die Freiwillige Feuerwehr Jüchen jetzt kurz vor dem Jahreswechsel ihre Einsatzhäufigkeit von 2015 bereits um 50 Prozent überschritten. Zu ihrer originären Aufgabe, Brände zu löschen, wird die Feuerwehr Jüchen aber immer seltener gerufen. Nur 39 Mal war dies in 2016 der Fall: Menschen kamen nicht zu Schaden. Umso häufiger wurde die Feuerwehr bei Hilfeleistungen für Menschen und Tiere benötigt.

Ein Feuerwehrmann, der auch bei der Berufswehr in Diensten ist, erklärt sich das so: "Der Städter ist ein hilfloses Wesen." Denn auch in die Gemeinde Jüchen zögen immer mehr Städter. Und Feuerwehr-Chef Heinz-Dieter Abels beobachtet: "Die Selbsthilfe geht immer mehr verloren, auch auf den Dörfern kennen sich die Nachbarn nicht mehr so wie früher!"

Bestes Beispiel dafür: Mehrfach wurde der Feuerwehr von besorgten Bürgern "Gasgeruch" gemeldet. Tatsächlich war es die "frische" Gülle, die die Landwirte in Geruchsweite der zugezogenen Städter aufbrachten. Bemerkbar macht sich auch der demografische Wandel bei den Feuerwehreinsätzen: "Wir müssen immer öfter bei medizinischen Notfällen die Wohnungstüren öffnen und mit unseren Spezialtragen Patienten aus den alten Häusern holen", berichtet Abels. Die alten steilen Treppenhäuser und mancherorts so enge Straßen, dass der Drehleiterwagen nicht hindurch kann, erschweren solche Einsätze.

Ein Kuriosum in diesem Jahr: In Jüchen scheinen Katzen Garagen zu mögen. Dumm nur, dass sie sich gleich zweimal so in den Gargentoren verfingen, dass sie von der Feuerwehr mit ungewöhnlich großem Aufwand gerettet werden mussten: "Einmal mussten wir sogar ein Loch in das Garagentor stemmen, um die Katze zu befreien", berichtet Abels.

Außerdem betreut die Feuerwehr Jüchen 300 Objekte, bei denen sie regelmäßig Brandschutzschau hält. Das sind Firmengebäude, Schulen, Altenheime, wo es besonders auf eine wirksame Prävention ankommt. Die vergleichsweise wenigen echten Brandeinsätze führt Abels darauf zurück, dass die Brandschutzschau in den öffentlichen Gebäuden tatsächlich ihre Wirkung zeigen.

Auf der anderen Seite kommen aber die meisten Fehlalarmierungen gerade aus diesen Objekten, wie Abels einräumt. Diese seien mit ihren Brandmeldeanlagen bei der Kreisleistelle aufgeschaltet. Ursachen für die Fehlalarmierungen seinen oft technische Defekte der Anlagen. Abels kennt aber auch die klassischen Fälle, wenn in einer Teeküche in einem Betrieb oder in einem Altenheim vergessen wird, die Herdplatte abzustellen.

Von der technischen Seite war im August die Bergung eines Lkw am spektakulärsten, der von der Grubenrandstraße auf die Autobahn abzurutschen drohte. Die "nassesten Füße" holten sich die Feuerwehrkameraden bei den Sturmeinsätzen im Juni, als es in Bedburdyck hieß: "Land unter!" Alleine 36 Mal musste die Feuerwehr an nur einem Tag Überflutungen abpumpen. 300 Einsätze bedeuteten aber auch bei jedem einzelnen eine Nacharbeit von drei bis vier Stunden. Deshalb sei er auch so stolz auf die Motivation und Ausdauer "seiner" Freiwilligen, lobt der Feuerwehr-Chef.

