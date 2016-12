Jüchen: Bei Weinacht schlug das Herz der Weihnacht

Die Gaststätte Weinacht in Gubberath war bis zum Tode der Wirtin auch Weihnachts-Treffpunkt für das ganze Dorf. Von Gundhild Tillmanns

Zu Weihnachten trafen sich Familie und Dorfnachbarn in Gubberath traditionell in der Gaststätte Weinacht. Denn in Jüchen wird zwar nicht die Weihnacht, dafür aber der fast gleichklingende Familienname Weinacht ohne h geschrieben. Vergangen, aber nicht vergessen sind die legendären Heiligabendfeiern in der Gaststätte Weinacht, wenn Anneliese Strerath geb. Weinacht als gute Seele der Familie, der Gastwirtschaft und sogar des ganzen Dorfes ihre Lieben um sich versammelte.

Rund um den Stammtisch der urig-nostalgischen Dorfkneipe saß die Familie. Nachbarn aus Gubberath, Stammgäste, unter ihnen auch viele Alleinstehende, scharten sich an den Tischen rund um den alten Kachelofen. Mutter und Großmutter Anneliese kochte nicht nur für die Familie. Auch am ersten und zweiten Weihnachtstag war geöffnet. Und es hat allen vorzüglich geschmeckt: "Bei Oma war das Essen immer lecker", erinnert sich der zwölfjährige Noah Strerath an seine Großmutter, die im Mai 2009 mit 73 Jahren verstorben ist. Auch Anneliese Strerath/Weinachts jüngster Sohn Ingo und ihr Neffe Hans-Jürgen Weinacht erinnern sich: "Meine Tante Anneliese war hier die gute Seele. Sie wusste die Geburtstage aller Kinder im Dorf auswendig und hatte immer für jedes Kind ein kleines Geschenk."

Ingo Strerath und Hans-Jürgen Weinacht sind sehr an der Geschichte ihrer Familie, schon wegen des besonderen Namens, interessiert. Sie versuchen, wertgeschätzte Familientraditionen in die Neuzeit zu retten: Allerdings fehlt das Zentrum, eben die Wirtin, Mutter, Großmutter und Menschenfreundin Anneliese, über die es auch so manch eine Anekdote zu erzählen gibt. Etwa diese: In der Gaststätte Weinacht aßen auch gerne die alleinstehenden Herren aus dem Dorf, oder sie nahmen sich aus "Mutter Annelieses Küche" etwas mit nach Hause - und zwar ausschließlich im guten Porzellangeschirr. "Pappteller gab es bei meiner Tante nicht", erzählt Hans-Jürgen Weinacht. Da nun bekanntlich in einem Junggesellen-Haushalt nicht unbedingt täglich Geschirr gespült wird, kam das gute Porzellan mit erheblicher Verspätung zurück in die Gaststätte Weinacht: bisweilen sogar in Wäschekörben. . .wenn der betreffende alleinstehende Herr zum Jahresende mal "Großputz" gemacht hatte.

Nicht nur das Weihnachtsfest fehlt Familie und Dorfnachbarn, seitdem die Gaststätte Weinacht nur noch zu besonderen Gelegenheiten geöffnet werden kann. Denn Wirtin Anneliese ist in vielfacher Hinsicht nicht zu ersetzen. "Sie hat in der Gaststätte und für ihre Gäste gelebt", sagt Ingo Strerath über seine Mutter. Er versucht zwar, hin und wieder die Tradition fortzusetzen, ist aber beruflich gebunden.

Als ganz junge Frau hatte Anneliese Weinacht ihre Gaststätte im elterlichen Bauernhof zunächst mit einem ganz einfachen Ausschank begonnen. Dazu hatte sie sich aus Holzkisten eine simple Theke gebaut. Als junge, alleinerziehende Mutter baute sie sich so eine Existenz auf. Später heiratete sie, aus Weinacht wurde Strerath, die Gaststätte behielt aber ihren Namen weiterhin, und nicht nur zur Weihnachtszeit.

Die Nachfahren, die den Namen Weinacht noch tragen, werden indes in Jüchen immer weniger. Hans-Jürgen Weinacht kann sie aufzählen. Es sind außer ihm noch seine Frau Karoline Weinacht, seine Kinder Johannes und Jana. Die Tochter Christina hat mit ihrer Heirat den Namen abgelegt. Denn sie sei in der Schule von einem "Pädagogen" immer gehänselt worden: "Der Lehrer hat immer Weihnachtslieder gesummt, wenn er an meiner Tochter vorbei gekommen ist", berichtet Hans-Jürgen Weinacht mit einigem Unverständnis: "Dabei haben wir doch einen schönen Namen, und die meisten Menschen reagieren auch eher positiv darauf."

In Jüchen gibt es außerdem Volker Weinacht mit Ehefrau und zwei Töchtern, die den Namen (noch) tragen. Im Krefelder Raum und in den USA habe sich der Name aber weiter verbreitet, weiß Hans-Jürgen Weinacht, der auch die spannenden Geschichten kennt, wie der Name nach Jüchen gekommen sein soll. Ein Vorfahre soll, so wird in der Familie erzählt, ein illegitimer Spross aus dem Hochadel gewesen sein, der sich "auf Wanderschaft" an den Niederrein gemacht hatte. Hans-Jürgen Weinacht ist auf ein Wappen der Familie "Wihenachten" gestoßen, 1144 im Württembergischen urkundlich erwähnt und als Adelskennzeichen geführt.

