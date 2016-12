Jüchen: Der Strukturwandel nach dem Tagebau wird das große Thema

Bürgermeister sorgt sich um Arbeitsplätze und freut sich darauf, wenn Jüchen zur Stadt wird. Von Gundhild Tillmanns

Ein Jahr mit solch einer Intensität an schwierigen und anspruchsvollen Aufgaben, wie sie sich 2016 der Gemeinde Jüchen stellten, hat Bürgermeister Harald Zillikens in seiner Amtszeit seit 2009 noch nicht erlebt. Die Herausforderungen waren:

Flüchtlinge Zu bewältigen war der Ansturm von Flüchtlingen und vor allem das erklärte Ziel Jüchens, diese nicht nur unterzubringen, sondern auch zu integrieren. Eine wichtige Rolle komme dabei der neu geschaffenen Integrationsstelle im Rathaus zu, aber auch den vielen Ehrenamtlern, lobt der Bürgermeister. Er gehe aber realistisch davon aus, "dass es viele Jahre dauern wird, bis Flüchtlinge auch in den Arbeitsmarkt integriert werden können." Dies sei keine Schuldzuweisung, aber die meisten Flüchtlinge kämen nun mal mit anderen Voraussetzungen, als sie im deutschen Ausbildungs- und Berufswesen gefordert werden. Hoffnungsvolle Ansätze für den deshalb notwendigen "langen Atem" für die Flüchtlingsintegration sieht Zillikens auch bei den Ehrenamtlern in Jüchen. Ein gutes Beispiel dafür sei der seit vielen Jahren gut funktionierende deutsch-tamilische Verein.

Schulen Gelungen ist die Konzentration der weiterführenden Schulen von vier auf bald nur noch zwei Typen: Nach dem Auslaufen der Realschule wird es ab Sommer 2017 nur noch Gymnasium und Gesamtschule geben. "Ich hatte zwei schlaflose Nächte", gibt Zillikens zu und erinnert an die Elternbefragung und Anmeldungen zur neuen Gesamtschule. Umso erleichterter sei er gewesen, dass sich die Zahlen sowohl für die Gesamtschule, als auch fürs Gymnasium so positiv entwickelt haben und beide Schulen sogar gut zu kooperieren scheinen. "Den Umbau der Schullandschaft haben wir 2016 erfolgreich abgeschlossen", sagt der Bürgermeister. Nun gehe es noch um offene Stellenbesetzungen in der Gesamtschule. Und bei den avisierten Mitteln aus dem Programm "Gute Schule 2020" hoffe er, dass das Land dann auch tatsächlich die versprochene Abzahlung dieses Darlehens übernehmen und nicht doch letztlich der Gemeinde überlassen werde.

Stadt Jüchen Für Jüchens Anerkennung als Stadt ist ein Meilenstein mit der Ratsentscheidung kurz vor Ablauf des Jahres gesetzt worden. "Die Zeit ist einfach reif dafür, dass Jüchen zur Stadt wird", meint Zillikens. Jüchen habe längst die Infrastruktur einer Mittelstadt. Gemeinden mit weniger Einwohnern seien längst Stadt geworden. Die Frage, weshalb sich das Genehmigungsverfahren trotzdem bis 2019 hinziehen werde, entlockt Zillikens nur ein Schmunzeln: "Das nimmt eben seinen Gang bei der Behörde. Eine Ablehnung ist aber nur aus zwingenden Gründen möglich, und ich kann mir für Jüchen keine vorstellen", sagt er. Eindeutiger Vorteil der Stadt Jüchen werde die Erweiterung der Dienstleistungen für die Bürger vor Ort, spricht er unter anderem die geplante Übernahme der Baugenehmigungen an. Kritiker aus Reihen des Rates hatten zwar befürchtet, dass die avisierten 173.000 Euro Zusatzkosten pro Jahr für 4,5 neue Stellen im Rathaus nicht ausreichen werden. Dem widerspricht Zillikens jedoch: "Das ist ein Erfahrungswert aus unserer Modellgemeinde Elsdorf im Rhein-Erft-Kreis, die vor fünf Jahren Stadt geworden ist." Außerdem werde Jüchen dann auch Einnahmen aus den Baugebühren erzielen können, gibt er zu bedenken. Dem zu erwartenden und erhofften Bevölkerungswachstum werde Jüchen mit Schaffung von neuem Wohnraum zunächst in Hochneukirch entgegenkommen. "Wir müssen aber auch die Dörfer wiederbeleben", nimmt sich Zillikens vor. Dort gebe es nicht nur in frei werdendem Altbestand günstigen Wohnraum. Die Gemeinde habe auch ein Baulückenkataster aufgelegt. Und im nächsten Jahr werde die Gemeinde die Eigentümer gezielt darauf ansprechen, was sie mit den Baulücken beabsichtigten.

Strukturwandel Sorgen bereiten Zillikens die zunächst "1000 Arbeitsplatze, die unwiderruflich verlorengehen", sagt er zu der anstehenden Aufgabe des Kohletagebaus. Der Strukturwandel werde das ganz große Thema 2017. Positiv bewertet er die Vorbereitung eines Zweckverbandes mit Jüchen, Titz, Erkelenz und Mönchengladbach. Gemeinsam hoffe man auf Chancen, an Fördermittel von Land und Bund zu gelangen. So hofft er beispielsweise auf Mittel aus dem Programm "Regionale 2020 und 2025". Da der Ausstieg aus dem Tagebau aber ein schleichender Prozess mit zunehmenden Ausgliederungen von Teilbereichen sei, ergebe sich große politische Unsicherheit.

Quelle: NGZ