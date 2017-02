später lesen Jüchen Die Jecken sind los in Otzenrath und Garzweiler FOTO: _ FOTO: _ 2017-02-26T19:22+0100 2017-02-26T19:29+0100

In Otzenrath, Spenrath und in Garzweiler feierten die Jecken am Wochenende ausgelassen Straßenkarneval. Rund 400 Jecken in 18 Fußgruppen sowie drei große und vier kleine Festwagen nahmen teil. Von Marion Lisken-Pruss und Angela Wilms-Adrians