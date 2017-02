Jüchen: Fünf neue Klassen in der Gesamtschule

Das Gymnasium Jüchen wird vierzügig, die Gesamtschule höchstwahrscheinlich fünfzügig ins neue Schuljahr starten. Vor allem die Gesamtschule muss aber aus Grevenbroich und Mönchengladbach mit weiteren Anmeldungen rechnen. Von Gundhild Tillmanns

220 Fünftklässler teilen sich das Gymnasium und die Gesamtschule Jüchen zum neuen Schuljahr: Das Gymnasium wird voraussichtlich im Vergleich zum Vorjahr von drei auf vier Eingangsklassen aufstocken, die Gesamtschule nach jetziger Prognose sogar fünfzügig ins Schuljahr 2017/18 starten: Das gab Bürgermeister Harald Zillikens auf Nachfrage des Grünen-Fraktionsvorsitzenden Thomas Dederichs im Hauptausschuss bekannt. Dies seien aber nicht die endgültigen Anmeldezahlen, betonte Zillikens. In der Nachbarstadt Grevenbroich ist jetzt, im Gegensatz zu Mönchengladbach, bereits bekannt, wie viele Gesamtschüler dort abgewiesen werden müssen. 33 Kinder finden in Grevenbroich an den Gesamtschulen keine Plätze mehr und werden es daher voraussichtlich nun in Jüchen versuchen.

Da die beiden Grevenbroicher Gesamtschulen aber noch untereinander verhandeln, ob sie vereinzelt Kinder "verschieben" können, sind die Ablehnungsbescheide noch nicht an die Eltern verschickt worden. Erst wenn diese vorliegen, dürften die zusätzlichen Anmeldungen für die Jüchener Gesamtschule aus Grevenbroich beginnen. Zudem laufen die Schulanmeldungen im benachbarten Mönchengladbach erst Anfang März. Auch von dort werden noch weitere "Überläufer" für die Gesamtschule, aber auch fürs Gymnasium in Jüchen erwartet. In Gladbach "quellen" die Gesamtschulen regelrecht über, so dass eine im vergangenen Sommer sogar mit sechs Eingangsklassen starten musste.

Außerdem besteht in Mönchengladbach der Trend, weniger Kinder zu den dortigen Gymnasien anzumelden. Alleine im vergangenen Jahr mussten die Gladbacher Gesamtschulen deshalb "wegen Überfüllung" 323 Kinder abweisen, die nur teilweise von den dortigen Haupt- und Realschulen aufgenommen werden konnten. Jüchen muss demzufolge Anfang bis Mitte März noch mit einigem Zustrom rechnen, allzumal die Eingangsklassen der Gesamtschule in Hochneukirch aus den Gladbacher Randgebieten gut zu erreichen sind.

Eine zusätzliche Unwägbarkeit zu den Eingangszahlen sind für die neue Jüchener Gesamtschule aber die möglichen Abbrecher im Gymnasium in den sechsten bis achten Klassen: Darauf wies Zillikens im Ausschuss ebenfalls hin. Denn die Gesamtschule müsse für diese potenziellen Wechsler, deren Zahl absolut nicht eingeschätzt werden könne, unbedingt noch Plätze vorhalten, verdeutlichte der Bürgermeister. Gerade deshalb finden laut Zillikens jetzt in Zweifelsfällen Elterngespräche sogar mit den beiden Schulleiterinnen von Gesamtschule und Gymnasium statt.

Auf Nachfrage von Dederichs bestätigte Zillikens, dass Gesamtschule und Gymnasium einmalig, wie es jetzt abzusehen sei, die Zahl ihrer Aufnahmeklassen vergrößern dürfen. Sollte sich die Zügigkeit auf Dauer erweitern, müssten dafür aber Ratsbeschlüsse eingeholt werden. Zillikens sprach im Zusammenhang mit dem Jüchener Gymnasium von einer positiven Entwicklung, die sich nach den Jahren der Krise nun auch in der Steigerung der Anmeldezahlen bemerkbar mache.

Quelle: NGZ