Jüchen: Gesangsworkshop mit Star-Tenor Alastair Thompson

Die Musikschule Pro Musica kündigt einen Stimmbildungsworkshop mit Alastair Thompson von den Kings's Singers an. Er findet am Sonntag, 25. März, 10 bis 13 Uhr, in der Gesamtschule Jüchen, Stadionstraße 77, statt.