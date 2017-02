später lesen Jüchen Gymnasium wächst, Gesamtschule ist stabil FOTO: Lber FOTO: Lber Teilen

Twittern





2017-02-09T19:25+0100 2017-02-10T00:00+0100

Mit großer Spannung und bestimmten Erwartungen sind die Anmeldungen der neuen Fünftklässler in der Gesamtschule und im Gymnasium diesmal verbunden gewesen. Die Leiterin der neuen Gesamtschule hatte sogar eine Fünfzügigkeit zum neuen Schuljahr, die Leiterin des Gymnasiums eine Steigerung von drei auf vier Eingangsklassen für möglich gehalten. Die tatsächlichen Anmeldezahlen wollte Bürgermeister Harald Zillikens, der sich in diesem Falle das alleinige Informationsrecht vorbehält, gestern aber noch nicht offenlegen. Nur so viel: "Beide Schulen haben jeweils mehr als 100 Anmeldungen und stehen damit gut da", sagte der Bürgermeister. Grund für die noch eher kryptischen Angaben: Es bestünden noch zu viele Unwägbarkeiten, wie viele Rückläufer und Nachmeldungen es noch geben könne, allzumal die benachbarten Städte Grevenbroich und Mönchengladbach ihre Anmeldeverfahren für die weiterführenden Schulen noch nicht abgeschlossen hätten. So liefen diese in Mönchengladbach erst Anfang März: "Eine Synchronisierung der Anmeldetermine wäre keine schlechte Sache", regt der Jüchener Bürgermeister an. Von Gundhild Tillmanns