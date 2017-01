Im gesamten Haus Katz ging es am Sonntag besonders festlich zu: Die achte Hochzeitsmesse war trotz des ungemütlichen Wetters wieder ein voller Erfolg. Der Standesbeamte Edgar Nölting wälzte sein dickes Terminbuch. Denn er weiß, dass besonders markante Termine besonders begehrt sind. Außerdem sind die Trau-Termine im Haus Katz, auf Schloss Dyck und im Nikolauskloster immer schnell ausgebucht. Von Rudolf Barnholt

Das Ambiente passte: Wer auf das Haus Katz zuging, sah zuerst den 88 Jahre alten Ford-Oldtimer. Er wird von Georg Becker aus Grevenbroich auch für Brautpaare vermietet. Wenige Meter entfernt lag ein roter Teppich aus. Und Hochzeits-Butler Bernhardt aus Köln ließ es sich nicht nehmen, jedes einzelne Besucherpaar persönlich zu begrüßen. Er ist der Mann, der dafür sorgt, dass die Stimmung auf einer Hochzeit immer im grünen Bereich ist.

Daniela Steffens von "Lady's" in Erkelenz hatte wohl die wichtigste "Zutat" für eine gelungene Hochzeit im Angebot: festliche Brautkleider. "Trendfarben sind derzeit Capuccino und Ivory", erklärte sie und zeigte, dass es bereits für einen dreistelligen Euro-Betrag sehr imposante Kleider gibt. Andreas Werdenburg aus Köln lockte mit einem Anzug im Tiger-Design an seinen Stand für Maßkonfektion der Firma "Maßnahme" - von ihm stammt übrigens auch der Hochzeitsanzug von Lucas Cordalis, dem Ehemann von Daniela Katzenberger.

Ute Höfges hat sich etwas einfallen lassen, wie sich Brautpaare in ihrem Reisebüro eine tolle Hochzeitsreise finanzieren lassen können: "Wir machen von dem Lieblingsziel ein Foto und die Hochzeitsgäste können einzelne Puzzleteile erwerben." Ihr Reisebüro gehört zu einem Verbund von Dienstleistern, die alles rund um die Hochzeit anbieten - er heißt "Hand in Hand" und nimmt den Brautleuten viel Arbeit ab. Elena Scharf von "La petite Cave" in Mönchengladbach machte deutlich, dass eine Hochzeit ohne Wein wie eine Suppe ohne Salz ist - wie sie zumindest selbst meint.

Meike Hege aus Bedburg machte Lust auf tolle Eheringe, Dorothée Hammann von Foto Gelowicz in Grevenbroich gehörte zu den 23 Ausstellern und fotografiert die Brautpaare. Zuvor sollten sie sich allerdings die Nase von Andrea Brings pudern lassen. Brings lebt in Grevenbroich, kommt aber zu ihren Kunden ins Haus, um das Braut-Make up zu kreieren. Wie groß der "Markt" ist, machte Edgar Nölting an einer Zahl deutlich: "2016 wurden in Jüchen 313 Paare standesamtlich getraut."

