Jüchen: Intensivpflege in ländlicher Idylle

In der ehemaligen Dorfschule von Wallrath sind die ersten drei Mieter der Intensivpflege Peltzer eingezogen. Sie leben in einer Wohngemeinschaft. Sie werden rund um die Uhr von Fachpflegern betreut. Gesucht wird weiteres Personal. Von Gundhild Tillmanns

Umgeben von Feldern und einer Kuhweide steht ein hellgelb gestrichenes Anwesen am Ortseingang von Wallrath. Die ehemalige Dorfschule aus den 1950er Jahren ist das Zentrum einer umzäunten Anlage mit Hof und mehreren Gebäuden, die auf den ersten Blick wie ein Gästehaus in ländlicher Idylle anmutet. Wohnliche Idylle bietet die Intensivpflege Peltzer, die dort im vergangenen Jahr eröffnet und nun die ersten drei Mieter aufgenommen hat, ohne Zweifel. Doch auch die modernen Zimmer mit barrierefreien Bädern und das Interieur einer echten Almhütte aus Italien in einem der beiden Wohnzimmer täuschen nicht darüber hinweg: "Hier leben schwerstkranke Menschen, die von der Intensivstation zu uns kommen, weil sie zu Hause, aber auch in Pflegeheimen nicht so betreut werden können, dass sie überleben", macht Guido Faßbender deutlich. Er leitet gemeinsam mit den Schwestern Monika und Stefanie Peltzer die Peltzer-Intensivpflege, die neben der neuen Wohngemeinschaft in Wallrath weitere solcher Einrichtungen in Viersen, Schwalmtal und Würselen betreibt.

Die alte Schule in Wallrath ist kein Heim, und das Personal sind keine Altenpfleger. Die Schwerstkranken sind Mieter. Wohl aber gehört zum Konzept der Intensivpflege eine engmaschige 24-Stunden-Betreuung der Mieter durch Fachpersonal, das allerdings schwer zu finden ist, wie Faßbender zugibt. Aktuell sei die Intensivpflege in Wallrath mit einem zwölfköpfigen Team für die drei Bewohner gut aufgestellt. "Wir haben aber noch fünf Zimmer frei und bräuchten natürlich auch mehr Personal, wenn weitere Mieter einziehen", betont Faßbender. Gesucht werden ausgebildete Fachpflegekräfte, die im besten Fall auch schon mal auf einer Intensivstation gearbeitet haben sollten. Das sei aber kein Muss: "Wir arbeiten die Neuen in den ersten vier Wochen intensiv ein", verspricht Pflegedienstleiterin Tanja Wilden. Sie war Fachkrankenschwester auf einer Intensivstation in einem Neusser Krankenhaus, bevor sie nach Wallrath wechselte. Außerdem ist sie Atemtherapeutin.

Zu den ersten Bewohnern gehört der 70-jährige Franz-Josef Opdenplatz aus Hochneukirch. Er stürzte mit dem Fahrrad bei einem Ausflug so unglücklich in einen Graben, dass er querschnittsgelähmt blieb. Zudem leidet er an Morbus Addison, einer lebenbedrohlichen chronischen Erkrankung, bei der die Hormonproduktion im Körper gestört ist. Als der Gelähmte, der nachts und auch längere Zeit tagsüber beatmet werden muss, in die Intensivpflege einzog, sei er in einem sehr schlechten Zustand gewesen: "Er musste sogar mehrmals reanimiert werden, aber heute ist er stabil und hat auch wieder Lebensqualität", berichtet Anneliese Opdenplatz über ihren Mann, den sie in Wallrath regelmäßig besucht.

Während Franz-Josef Opdenplatz schon seit mehreren Monaten in der Intensivpflege lebt, ist der 59-jährige Udo Meyes aus Mönchengladbach erst vor drei Wochen dort eingezogen. Er lebte alleine und brach eines Tages nach langer, sehr schwerer Lungenkrankheit in seiner Wohnung unvermittelt zusammen. "Ich kann mich an nichts erinnern", sagt er über seine Zeit auf der Intensivstation. Auch Meyes kommt ohne künstliche Beatmung nicht aus, kann sich aber inzwischen mit Hilfe des Rollators ganz gut allein im Haus bewegen. Die Küche ist sein Domizil, und in der Almhütte hat er schon seine Verwandten zum Kaffeetrinken empfangen.

