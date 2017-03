Jüchen: Jüchen deckt Bedarf an Kitaplätzen

Mit dem Neubau in Otzenrath werden fast alle Kinder aus den Neubaugebieten mit Kindergartenplätzen versorgt. Jüchen wächst aber weiter. Das Jugendamt will deshalb mehr Tagesmütter für Kinder unter drei Jahren anwerben. Von Gundhild Tillmanns

Nach der Devise "besser vorausschauen, statt hinterherlaufen zu müssen", verfährt die Gemeinde Jüchen erfolgreich beim Bau von Kindertagesstätten. Denn mit dem begonnenen Bau der Kita in Otzenrath an der Bahnstraße wird der aktuelle Bedarf an Kitaplätzen gedeckt: Das bestätigt die Bedarfsanalyse, die das Kreisjugendamt jetzt dem Jüchener Schul- und Jugendausschuss vorlegt. Nach dieser Auswertung fehlen zwar im Kindergartenjahr 2017/18 insgesamt 49 Plätze für Kinder, die das dritte Lebensjahr vollendet und damit einen Anspruch auf einen Kindergartenplatz haben. Im Jahr darauf fehlen 51 und im Kindergartenjahr 2019/20 insgesamt 50 Plätze. Dieser Fehlbedarf soll aber durch die neue Kita im Siedlungsschwerpunkt Hochneukirch/Otzenrath abgedeckt werden. Denn die zunächst für drei Gruppen konzipierte Einrichtung kann leicht auf vier Gruppen aufgestockt werden.

Der geplante Baubeginn musste allerdings vom 9. auf den 23. Januar verschoben werden, da Dauerfrost die Erdarbeiten unmöglich machte. Mittlerweile ist aber mit den Betonierarbeiten begonnen worden. Und die Gemeinde geht davon aus, dass die Verzögerung wieder aufgeholt werden kann.

Eine Leitung sei auch bereits für die Kita Otzenrath gefunden, die nach der Montessori-Pädagogik ausgerichtet werden soll, berichtet die Gemeindeverwaltung, die übrigens heute die sonstige Personalauswahl unter den Bewerbungen vornehmen will. Als nächstes soll dann eine Elterninformation mit Vorstellung der Kita-Leitung folgen.

Der Kindergartenbetrieb soll an der Bahnstraße 49 nach heutiger Sicht am 1. Dezember aufgenommen werden. In erster Linie sind als Einzugsgebiet für die neue Kita Otzenrath die geplanten Neubausiedlungen in Hochneukirch, Holz und Otzenrath gedacht, wo etwa 180 Wohneinheiten entstehen sollen und vermehrt mit dem Zuzug von jungen Familien mit Kindern gerechnet wird. Das Kreisjugendamt geht übrigens für die nächsten Jahre nicht nur in Jüchen, sondern auch in den Nachbarkommunen Korschenbroich und Rommerskirchen mit einem deutlichen Anstieg bei der Nachfrage nach Kindergartenplätzen aus. Die Gründe dafür werden in der Erschließung von Neubaugebieten, aber auch in der Tatsache gesehen, dass es gerade junge Familien immer mehr in den Altwohnungsbestand auf dem Lande zieht. Denn dort ist der Wohnraum im Gegensatz zu den Großstädten noch bezahlbar.

Als weitere Gründe listet das Kreisjugendamt die steigenden Geburtenzahlen zwischen 2012 und 2015 auf, den Zuzug von Flüchtlingskindern und ein generell steigender Bedarf von (berufstätigen Eltern) für die Kinderbetreuung im Alter unter drei Jahren. Jüchen hat aktuell mit 95,18 Prozent die beste Versorgungsquote mit Kindergartenplätzen im Vergleich zu Korschenbroich mit 90,31 und Rommerskirchen mit 92,35 Prozent. Um die fehlenden Plätze auszugleichen, möchte das Kreisjugendamt mehr Kräfte für die Kindertagespflege anwerben und Großtagespflegen für Kinder unter drei Jahren ausbauen.

Quelle: NGZ