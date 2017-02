Drei Verletzte nach schwerem Unfall in Jüchen

Am Donnerstagnachmittag ist bei Jüchen ein Auto von der Straße abgekommen und vor einen Baum geprallt. Drei Personen wurden verletzt, ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Am Donnerstagnachmitag gegen 16.30 Uhr kam es auf der Hamscher Straße in Jüchen zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen ist dort ein mit zwei jungen Männern und einer jungen Frau besetzter VW Golf von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum auf der Rückseite des Jüchener Feuerwehrgerätehauses geschleudert worden. Zwei Insassen wurden dabei schwer verletzt.

Wie der Feuerwehr-Einsatzleiter Michael Schroeder berichtet, mussten die Retter zwei der Insassen aus dem Autowrack schneiden, weil sie eingeklemmt waren. Im Einsatz waren mehr als 20 Kräfte der Feuerwehr-Einheiten Jüchen, Hochneukirch, Kelzenberg und Waat, zwei Notarzt-Teams und drei Rettungswagen-Besatzungen.

Mann schwer verletzt

Ein Mann wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden musste. Der Helikopter landete auf der Hamscher Straße. Die Ortsdurchfahrt, von der der Abzweig Richtung Priesterath und Garzweiler abgeht, musste für die Rettungsaktion, die etwa eine halbe Stunde dauerte, und für die Unfallaufnahme der Polizei bis zum frühen Abend gesperrt werden. Die Feuerwehrleute kappten später noch den Baum, gegen den der Wagen geschleudert war. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch nicht klar. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Nach ersten Informationen der Behörde soll es sich bei dem Fahrer des Golfs um einen 20-Jährigen handeln. Die Polizei hat nach eigenen Angaben für die Ermittlungen einen Richter hinzugezogen.

(cka)