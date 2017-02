Jüchen: Kamelleregen: Kinder drehen den Spieß um

Bei den Kinderkarnevalszügen in Jüchen und Hochneukirch warfen die Zuschauer die Süßigkeiten.

Direkt zu Anfang stellt der Stimmungsmacher, der vor dem Hochneukircher Kinderkarnevalszug mit Mikro und Musikanlage zieht, fest: "Der liebe Gott war gnädig mit dem Wetter!" Tatsächlich hatten die Jecken in Jüchen und Hochneukirch gestern Vormittag unglaubliches Glück: In der Nacht hatte es noch heftig gestürmt, doch pünktlich zu beiden Zügen lachte die Sonne am Himmel und bescherte den kleinen Karnevalisten ein ganz großes Straßenfest. Das gute Wetter zog viele Narren nach draußen, so dass bei beiden Umzügen jeweils mehr als 600 Teilnehmer gezählt wurden.

Das Besondere bei den Kinderkarnevalszügen: Nicht etwa die Zug-Teilnehmer, sondern die Zuschauer am Straßenrand werfen die Kamellen - und das nicht zu knapp. In Hochneukirch trafen sich etliche Zuschauer, um den verkleideten Kindern auf Höhe des Adenauerplatzes zuzujubeln und sparten nicht mit dem Wurfmaterial. Das bescherte den Kita- und Grundschulkindern schnell volle Tüten. "Die Stimmung ist wie immer großartig", sagte Zug-Organisator Jürgen Hansen, der kaum einen seiner Bekannten am Straßenrand mit einer Ladung Konfetti verschonte. "Es soll niemand ohne auskommen müssen", sagte er und lachte. Auffällig viele Kinder verkleideten sich in Hochneukirch tierisch: Viele gingen als Marienkäfer, Bienen oder Tiger, manche sogar als Krokodil. Mittendrin: Die "Nökercher Jecke" um ihre Prinzessin Laura Schmitz, die ihrem Publikum am Straßenrand noch einmal ordentlich einheizten.

FOTO: Tinter Anja

Zufrieden mit dem Wetter und dem Verlauf des Zugs zeigte sich auch die Jüchener Grundschulleiterin Katja Ridderbusch: Sie bedankte sich vor allem bei Michael Ermer vom örtlichen Rewe für die gewaltige Ladung Bonbons und Co., die er den Kindern auf dem Marktplatz spendierte. Dort feierten auch viele Eltern; oftmals verkleidet als Mexikaner, Cowboys oder Gartenzwerge. Für kölsche Karnevalsmusik haben im Zug die Männer vom Garzweiler Elferrat gesorgt, die mit einem ganzen Anhänger vor den Grundschulkindern spazierten und auch unter den Zuschauern für gute Stimmung sorgten. Wegen des hohen Verkehrsaufkommens in der Mittagszeit kam es in Jüchen wegen Straßensperrungen für den Umzug kurzzeitig zu größeren Staus.

(cka)