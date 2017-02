später lesen Jüchen Karneval beginnt mit Rathaussturm und zwei großen Kinderumzügen Teilen

Die närrischen Tage werden in Jüchen wieder mit dem Rathaussturm an Altweiber (23. Februar) ab 11.11 Uhr eröffnet. Dabei wird der Bürgermeister den Schlüssel des Jüchener Rathauses an eine der teilnehmenden Karnevalsgesellschaften überreichen. Symbolisch übergibt er bis zum Aschermittwoch den Narren das Zepter über die Gemeinde. Im Foyer des Rathauses besteht für Karnevalisten und Bürger die Möglichkeit, sich nach der Stürmung des Rathauses zu stärken und gemeinsam den Start in den Straßenkarneval zu feiern. In Kooperation mit den Karnevalsgesellschaften der Gemeinde sind die Bürger eingeladen, sich an diesem bunten Treiben zu beteiligen. Die Karnevalsgesellschaften werden für ein Rahmenprogramm mit dem Besuch der Kindertanzgarde Hochneukirch sorgen.