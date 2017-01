Jüchen: Kelzenberger Brieftaube holt olympisches Silber

Bei der Taubenolympiade belegt die ein Jahr alte "Olympic Mary" von Heinz-Richard Mennen aus Kelzenberg in beiden Wertungen Platz zwei. Von Christian Kandzorra

Für Heinz-Richard Mennen ist es der Höhepunkt seiner Züchter-Laufbahn: Eine seiner 120 Brieftauben hat jetzt bei der Taubenolympiade im belgischen Brüssel sowohl in der Einzel- als auch in der Mannschaftwertung den zweiten Platz belegt und dem 65-Jährigen zwei Silbermedaillen und eine Trophäe beschert. "So etwas erlebt man wohl nur einmal im Leben", sagt der Kelzenberger Landwirt, der seit seinem zehnten Lebensjahr Tauben züchtet und sich riesig über den Erfolg des jungen Weibchens freut, das er jetzt "Olympic Mary" getauft hat. Die ein Jahr alte Taube war vor der Olympiade von einer Fachjury zu den zwölf schönsten Tauben Deutschlands gezählt worden und überzeugte nun auch die fünf Preisrichter bei der Olympiade, die vor allem auf das Äußere der Brieftaube achteten.

Überzeugen konnte die Taube vor allem mit ihrem wohlgeformten, runden Kopf, mit ihrer Muskulatur und ihrem Gleichgewichtsvermögen sowie mit der Qualität ihres Gefieders. "Ich bin sehr stolz", erzählt Heinz-Richard Mennen, der Mitglied des Brieftauben-Vereins "Luftpost Holz" ist, der wiederum der "Reisevereinigung Erkelenz" angehört. Bei mehreren Vorentscheiden konnte Mennen seine Taube für die Teilnahme an der Olympiade nominieren. "Die Olympiade fiel jetzt allerdings etwas kleiner aus als sonst", erzählt Mennen.

Normalerweise seien Züchter aus 50 Ländern an der Veranstaltung beteiligt, diesmal habe die momentan wieder aufkommende Vogelgrippe den Züchtern aber einen Strich durch die Rechnung gemacht: Viele Taubenfreunde durften ihre Vögel aus Sicherheitsgründen nicht nach Belgien einführen. "Deshalb haben nur 17 Länder an der Olympiade teilgenommen", berichtet der 65-Jährige, der seine "Olympic Mary" aber offiziell als Zweitschönste aus eben diesen 17 Ländern bezeichnen darf. Die Preisrichter habe letztendlich auch der gute Pflegezustand des jungen Weibchens überzeugt - und zwar nicht nur in der Einzelwertung, sondern auch in der Mannschaftswertung, bei der die Preisrichter alle zwölf deutschen Olympia-Tauben genau unter die Lupe nahmen.

Eine der schönsten Tauben Europas ist also in Kelzenberg gezüchtet worden. Ob "Olympic Mary" denn auch zuverlässig ist? "Ja, das ist sie. Sie hat vor der Olympiade bei vier Flügen zusammengerechnet 663 Kilometer zurückgelegt." Das sei auch eine Voraussetzung für die Teilnahme an der 35. Olympiade. Die Taube war dazu von bestimmten, weit vom Heimat-Schlag entfernten Orten gestartet und instinktiv und - ganz wichtig - zügig wieder in ihre Heimat zurückgekehrt.

Und Züchter Heinz-Richard Mennen? Er wird weiter züchten. Die erfolgreiche Taube aus seinem Schlag dürfte für ihn ein Ansporn sein - wenn er insgesamt als langjähriger Taubenfreund beobachtet, dass das Hobby ausstirbt. "Es fehlt leider der Nachwuchs. Junge Menschen können sich oft nicht für die Taubenzucht begeistern. Früher war das anders. Da hatte fast jeder zweite Haushalt Tauben."

