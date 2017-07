Jüchen: Kelzenberger leiden unter Umleitung der B 59

Die Sanierung der Ortsdurchfahrt in Jüchen macht im zweiten Teilabschnitt gute Fortschritte. Klagen gibt es aber über Raser auf der durch Kelzenberg führenden Umleitung. Anwohner dort wünschen mehr Polizeipräsenz. Von Gundhild Tillmanns

Gut im Zeitplan schreitet die Sanierung der Ortsdurchfahrt B59 voran: Das meldet Straßen.NRW-Projektleiter Klaus Dahmen jetzt auf Redaktionsnachfrage . Der zweite Teilabschnitt von der Einmündung Riekestraße bis zum Center-Shop soll laut Dahmen zum Ende der nächsten Woche fertiggestellt sein. Dann folgt ein kleinerer Teilabschnitt bis zur Physiotherapiepraxis. In die Sommerferien soll dann der Bauabschnitt am Marktkreisel fallen.

Die Besucherfrequenz im Baubüro an der Alleestraße habe nachgelassen, so dass es jetzt auch ausreiche, nur noch einmal pro Woche für eine Bürgersprechstunde zu öffnen: "Am Anfang kamen schon mal acht Leute, jetzt oft auch keiner", sagt Dahmen. Ein Großteil der Anfragen habe es zu Beginn vor allem wegen der Umleitung durch Kelzenberg gegeben. Dort werde zu schnell gefahren, sei vermehrt beklagt worden. Die Gemeinde Jüchen habe deshalb eine Geschwindigkeitsanzeige in Kelzenberg angebracht. Dahmen geht aber davon aus: "Die meisten fahren diese Umleitung nur einmal und stellen dann fest, dass es über die von uns überall ausgeschilderte Umleitung über die Autobahn viel besser vorwärts geht."

Anwohner Marco Stemmer aus Kelzenberg schildert allerdings eine andere Sicht: "Die Autofahrer rasen bei uns durch die verkehrsberuhigte Zone, auch weil sie die Schilder gar nicht sehen, die teilweise von Bäumen bedeckt sind." Manche versuchten sogar zu überholen, obwohl das in den engen Sträßchen in Kelzenberg eigentlich unmöglich sei. "Die Polizei war mal ein paar Tage hier und hat Präsenz gezeigt, das hat eine gewisse Wirkung auf die Autofahrer gehabt", beobachtete Marco Stemmer, der auch weiterhin mehr Polizeipräsenz für Kelzenberg wünscht, um die gefährlichen Raser zu bekämpfen: "Wir Fußgänger sind hier regelrecht auf der Flucht", schildert er die Situation, auf die die Kelzenberger auch bei Straßen.NRW im Baubüro und im Rathaus schon hingewiesen hätten.

Intensive Abstimmungsgespräche hat es laut Projektleiter inzwischen mit der Müllabfuhr, der Feuerwehr und den Geschäftsleuten entlang der B 59 gegeben. "Mit der Müllabfuhr und der Feuerwehr werden die Fahrwege immer aktuell mit dem Baufortschritt abgestimmt", sagt Dahmen. So sei zum Beispiel vereinbart, dass die Müllabfuhr bei der Sperrung des Teilabschnittes am Markt über die Alleestraße, Weiherstraße und den Kirchweg die Haushalte anfahre. Der schwierigste Part in der auf insgesamt 18 Monate angelegten Bauzeit sei bereits mit dem ersten Teilabschnitt vom Hamscher Kreisel bis zur Riekestraße bewältigt worden, meint Dahmen im Hinblick auf die Gewöhnung an die Umleitungsstrecken. Das für Kunden und Geschäftsleute besonders problematische Teilstück wird allerdings an der Kölner Straße in Höhe von Rewe und Lidl erreicht. Dort gibt es laut Dahmen aber Absprachen, dass für Kunden- und Anlieferverkehr, wenn auch beengtere, Zuwege offen bleiben. Um dies zu erreichen, sollen die Teilabschnitte immer nur bis an die Geschäftsein- und -ausfahrten angrenzen. Die neue Fahrbahn der B 59 wird übrigens in mehreren Schichten aufgebaut: Auf Kies folgen ein Vlies, eine Frostschutzschicht, dann drei Lagen Asphalt.

