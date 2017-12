Jüchen: Kindertheaterreihe mit fünf Stücken in der Gesamtschule

Fünf Stücke von der kleinen Hexe bis zum Fischer und seiner Frau bietet die Kindertheaterreihe 2018 unter Federführung des Kreisjugendamtes. Eine bunte Mischung aus Märchen- und Abenteuerstücken erwartet die jungen Besucher, ihre Eltern und Großeltern auch in Jüchen.

Drei Euro zahlen Kinder pro Vorstellung; vier Euro kostet die Karte für Erwachsene. Inhaber der Familienkarte des Rhein-Kreises erhalten jeweils einen Euro Rabatt. In Jüchen kostet die Aboreihe zwölf Euro (mit Familienkarte 10 Euro) für Kinder und 16 Euro (15 Euro) für Erwachsene.

Die Abotickets gibt es ab sofort bei der Gemeinde Jüchen. Im Forum der Gesamtschule an der Stadionstraße werden aufgeführt: am 16. Januar "Zwei Monster", am 20. Februar "Der Fischer und seine Frau", am 10. April "Mc Wib der Inselzauberer", am 6. November "Die kleine Hexe" und am 27. November "Wilhellmine Weihnachtsstern". Fragen zum Kindertheater beantwortet Andreas Bendt im Kreisjugendamt unter Telefon 02161 61045136.

Quelle: NGZ