Jüchen: Kirche muss in ihre Gebäude investieren

Sorgenkind ist das alte Pfarrhaus in Neuenhoven. Für den kostspieligen Kirchendachstuhl in Hochneukirch gibt es Zuschüsse. Von Gundhild Tillmanns

Mit einer Reihe von Bauprojekten beginnt das neue Jahr für die katholischen Pfarrgemeinden in Jüchen. Regionaldekan Ulrich Clancett gibt einen Überblick:

Dachsanierung in Hochneukirch Die größte Baumaßname im Gemeindeverbund wird laut Clancett die Sanierung des Dachstuhles an der Pfarrkirche in Hochneukirch. Dort müsse mit einer Investitionssumme in einem sehr hohen sechsstelligen Bereich gerechnet werden. Allerdings sei von einer mindestens 60-prozentigen Förderung durch das Bistum auszugehen. Die verbleibenden etwa 40 Prozent müsse die Gemeinde in Hochneukirch aber selbst erbringen. "Die Planungen laufen, sie sind aber komplex, da es auch um den Denkmalschutz geht", weiß Clancett.

Umbau des Marienheims Für das erste Halbjahr sind alle Gruppentreffen und Anmietungen für private Feiern im Marienheim abgesagt worden, damit die Gewerke für den Umbau und die Renovierung planen und die Kostenvoranschläge unterbreiten können. Clancett ist aber optimistisch, dass der Betrieb im Pfarrheim an der Alleestraße in der zweiten Jahreshälfte wieder aufgenommen werden kann. Von der Renovierung sind die Kindertagesstätte und der Jugendtreff A3 im selben Hause nicht betroffen. Im eigentlichen Pfarrheim sollen die Küche, der Saal, die Damentoiletten erneuert werden. Die überalterte Pfarrbücherei wird aufgegeben. Die modernere Pfarrbücherei in Garz-weiler wird zur Zentralausleihe. Der ursprüngliche Baukörper des Marienheims stammt aus dem Jahr 1954. Und seit 26 Jahren sei dort kaum etwas erneuert worden, berichtet Clancett. Die Baukosten seien aber noch nicht ermittelt.

Pfarrhaus in Neuenhoven Das zeitweilig sogar einsturzgefährdete Pfarrhaus in Neuenhoven ist laut des Regionaldekans eines der großen Sorgenkinder im Gemeindeverband. Das aus dem Jahre 1850 stammende Haus sei über einer ehemaligen Einsiedler-Kate aus Fachwerk errichtet worden, das mittlerweile in einem baulich sehr schlechten Zustand sein dürfte. "Da müssen wir mit einigen Überraschungen rechnen, auch was die Statik anbelangt", sagt Clancett. Deshalb seien auch noch keinerlei Kostenschätzungen möglich. Aktuell sei das Pfarrhaus auf jeden Fall unbewohnbar, es solle aber erhalten bleiben, betont Clancett.

Erweiterung des Pfarrhauses in Jüchen Um drei Büroräume und einen Sitzungsraum soll das Pfarrhaus an der Rektor-Thoma-Straße voraussichtlich erweitert werden. "Wir platzen dort aus allen Nähten", sagt der Regionaldekan.

Martinustreff in Bedburdyck Die bereits begonnene Erweiterung des Martinustreffs in Bedburdyck steht kurz vor dem Abschluss. Dort wurde Lagerraum geschaffen, der durch den Verkauf des Pfarrhauses entfallen war.

Kirchliches Immobilienmanagement (KIM) "Bei uns in Jüchen ist das Kirchliche Immobilienmanagement des Bistums fast geräuschlos vonstattengegangen. Und es läuft gut", freut sich Clancett. Alle Hauptkirchen seien auf der Liste der weiterhin mit Kirchensteuern finanzierten Gebäude geblieben. Nur die Kirche in Aldenhoven müsse durch eine rege Gemeinschaft vor Ort weiter betrieben werden. Der Verkauf des Pfarrhauses in Gierath habe eigentlich niemanden tangiert, allzumal das Haus ohnehin leergestanden habe und für Gemeindezwecke nicht mehr gebraucht worden sei.

Gemeindeentwicklung In Jüchen Mitte gehören 8000 Seelen zur katholischen Kirche, 12.000 sind es im Gemeindeverbund mit Hochneukirch und weiteren Außenorten. Zusammen mit Mönchengladbach hat der Regionaldekan 160.000 Seelen zu betreuen. Bei den Kirchenaustritten habe sich eine gewisse Stabilisierung eingestellt: "Allerdings sterben nach wie vor mehr Menschen, als getauft werden. Jüchen hat aber den Vorteil, entgegen des allgemeinen Trends, noch ein Zuzugsgebiet zu sein", weiß Clancett.

Reformationsjahr "500 Jahre Reformation - es reicht", zitiert Clancett den Mönchengladbacher Pfarrer Albert Damblon. In Jüchen werde die Ökumene längst gelebt und sei zu einer Selbstverständlichkeit geworden. Die gemeinsame Jugendarbeit sei das beste Beispiel dafür, "dass wir Freunde geworden und die Zeiten der Kriege zwischen den beiden Kirchtürmen vergangen sind!", beschreibt der katholische Geistliche das Zusammenspiel mit seinem Kollegen Pfr. Horst Porkolab von der evangelischen Hofkirche in Jüchen.

