Jüchen: Kita-Spatenstich auch Start für Wohnungsbau

Mit dem ersten Spatenstich für die Kita Otzenrath läutet die Gemeinde indirekt auch ihre Siedlungserweiterung in Hochneukirch ein. Von Gundhild Tillmanns

Der jetzt für den 5. Januar von der Gemeinde Jüchen terminierte offizielle erste Spatenstich für den neuen Kindergarten in Hochneukirch-Otzenrath wird zugleich auch indirekt der Auftakt für eine Ausweitung des Siedlungsschwerpunktes in Jüchen-West. Denn die Gemeinde Jüchen setzt auf Wachstum, um Stadt zu werden. Wohnraum und die notwendige Infrastruktur für Familien werden an erster Stelle in Hochneukirch geplant.

Dies geschieht dort aus zwei Gründen, wie Bürgermeister Harald Zillikens im Gespräch mit unserer Redaktion erläutert: "In Hochneukirch gibt es noch freien Siedlungsraum. Und dort sind keine Probleme mit dem Bodendenkmalschutz zu erwarten", bezieht sich Zillikens auf ein Gutachten, das die Gemeinde für die in Frage kommenden Grundstücke in Hochneukirch bereits eingeholt hat. Anders, als beispielsweise in den ehemals römischen und fränkischen Ansiedlungen, wie etwa in Bedburdyck, seien in Hochneukirch, bis vielleicht auf Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg, keine Überraschungen im Boden zu erwarten, die einen Baustopp oder gar ein Bauverbot (für Keller und Kanalisation) nach sich ziehen könnten. "2017 wird das Jahr der Planungen", kündigt Zillikens für die Bauvorhaben in Hochneukirch an. Insgesamt sollen dort etwa 100 neue Wohneinheiten entstehen, für insgesamt durchschnittlich etwa 250 Bewohner oder bei Familien leicht auch noch mehr.

Fünf bis sechs Flächen will die Gemeinde Jüchen in Hochneukirch entwickeln. Da die Grundstücke aber nicht in Gemeindebesitz sind, laufen laut Bürgermeister jetzt die Vorbereitungen, die Siedlungsvorhaben über Investorenmodelle zu realisieren. Besonders weit fortgeschritten in der Planung sei eine Fläche, die an das Neubaugebiet in Neu-Holz angrenzt: "Dafür gibt es schon einen Notartermin", freut sich der Bürgermeister. Er rechnet damit, dass im dritten bis vierten Quartal 2017 auch das volle Baurecht für alle vorgesehenen Grundstücke vorliegen werde.

In der Hoffnung auf den Zuzug möglichst vieler Familien mit Kindern und zur aktuellen Bedarfsdeckung musste im Siedlungsschwerpunkt Hochneukirch/Otzenrath bereits eine zusätzliche Kindergartengruppe in der ehemaligen Umkleide am Hallenbad an der Gartenstraße gebaut und bereits in Betrieb genommen werden.

Nun wird mit dem Bau der neuen Kita an der Bahnstraße in Otzenrath begonnen, die bewusst zentral dort stehen wird, wo die neuen Siedlungsgebiete entwickelt werden sollen. Fördermittel sind beantragt, ein 4000 Quadratmeter großes Grundstück hat die Gemeinde von RWE Power erworben. Gebaut wird eine "Zwillings-Kita" nach einem bereits in Rommerskirchen realisierten Architektenentwurf. Das spart Planungszeit und Kosten. Die neue Kita soll zunächst drei Gruppen aufnehmen. Sie wird aber so geplant, dass eine bauliche Erweiterung auf dem ausreichend großen Grundstück leicht um eine vierte Gruppe möglich wäre.

Quelle: NGZ