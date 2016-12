Jüchen: Müllabfuhr und Gräber werden 2017 teurer

Spürbar hebt die Gemeinde die Friedhofsgebühren an, eher moderat die Abfallgebühren. 630.000 Euro sollen in den Haushalt fließen. Von Gundhild Tillmanns

Für die Müllabfuhr müssen die Jüchener ab dem nächsten Jahr etwas mehr zahlen - erheblich steigen aber die Friedhofsgebühren. Ab 2017 zahlen die Jüchener pro Liter Restmüll 1,87 Euro, für den Biomüll 0,375 und für den Tonnentausch zwölf Euro. Bislang waren es 1,67 Euro pro Liter Restmüll und 0,334 pro Liter Biomüll: Das hat der Gemeinderat in seiner letzten Sitzung des Jahres beschlossen. Die Verwaltung begründet die Gebührenerhöhung mit der Umstellung der Müllabfuhr auf die NEW Umwelt GmbH. Die Marktsituation im Entsorgungsbereich habe sich seit der vorherigen Ausschreibung verändert, so dass sich die Unternehmerkosten einschließlich Behältergestellung nahezu verdoppelt hätten, erklärt die Verwaltung die Gebührenanhebung. Die 80-Liter-Restmülltonne verteuert sich damit von 133,60 auf 149,60 Euro oder die 80-Liter-Biomülltonne von 26,72 auf 30 Euro.

Spürbar tiefer müssen die Jüchener ab dem nächsten Jahr in die Tasche greifen, wenn sie ihre Angehörigen auf den örtlichen Friedhöfen bestatten lassen wollen. Für ein Reihengrab müssen dann 822 statt bisher 706 Euro an Bestattungsgebühren gezahlt werden. Im Vergleich zu Korschenbroich ist dies aber noch ausgesprochen günstig. Dort kostet die Bestattung im Reihegrab bereits 997 Euro, in Grevenbroich "nur" 823 Euro. Bei Urnengrabstätten wird die Bestattungsgebühr in Jüchen von 265 auf 308 Euro angehoben. Die Stadt Grevenbroich verlangt für die Urnenbestattung aktuell 273 Euro, Korschenbroich sogar 783 Euro. Die Gebühren für Bestattungen in Kindergräbern werden in Jüchen von 353 auf 411 Euro angehoben; Grevenbroich nimmt nur 272 Euro, Korschenbroich ist mit 481 Euro wieder der Spitzenreiter.

Wer in Jüchen eine Reihengrabstätte erwerben will, zahlt ab dem nächsten Jahr 1313 Euro statt bisher 1193 Euro. Urnenreihengrabstätten kosten ab 2017 dann 963 statt bisher 875 Euro. Kindergrabstätten werden mit 263 Euro berechnet. Aus den Erhöhungen der Friedhofsgebühren erwartet die Gemeinde Jüchen einen Ertrag von knapp 630.000 Euro.

Weitere Gebühren fallen für die Hinterbliebenen an, wenn sie die Leichenhallen auf den Friedhöfen nutzen (256 Euro) oder die Erlaubnis für das Aufstellen eines Grabsteines oder einer Gedenkplatte bei der Gemeinde einholen müssen (50 Euro). Richtig teuer wird es, wenn ein Verstorbener umgebettet werden soll oder muss: 1849 Euro verlangt die Gemeinde dafür bei einer Leiche oder 616 Euro bei einer Urne.

Einstimmig hat der Gemeinderat auch die neue Friedhofssatzung mit ihren Ordnungsvorschriften beschlossen: So kann die Friedhofsverwaltung der Gemeinde zum Beispiel auch "Platzverweise" für einen gesamten oder für bestimmte Teile eines Friedhofes erteilen. Verboten sind zum Beispiel Roller- oder Skateboardfahren auf den Jüchener Friedhöfen, das Verkaufen oder gar auch nur Anbieten von verkäuflichen Waren, das Verteilen von Drucksachen (Traktaten etc.), außerdem das Lärmen und Spielen auf den Rasenflächen.

Quelle: NGZ