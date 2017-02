später lesen Jüchen Naturlehrpfad "ersetzt" den fehlenden Wald FOTO: Lothar Berns FOTO: Lothar Berns 2017-02-22T18:57+0100 2017-02-23T00:00+0100

Im Jüchener Schulzentrum an der Stadionstraße gibt es nicht nur in der Gesamtschule jede Menge zu lernen. Denn der NABU legt einen Naturlehrpfad mit 22 Baumarten und acht Lebensräumen für Tiere an. Spender und Paten werden noch gesucht. Von Gundhild Tillmanns