Jüchen: Nikolauskloster gibt sein Fest zu Pfingsten auf

Die Großveranstaltung erforderte zu viel Aufwand. Das Nikolauskloster will sich noch mehr auf sein Familienprogramm konzentrieren. Von Gundhild Tillmanns

Die schlechte Nachricht für viele Freunde des Nikolausklosters: Das traditionelle Fest am Pfingstwochenende gibt es nicht mehr. Etwa 8000 Besucher kamen alljährlich zum gemeinsamen Feiern zu Pfingsten auf der Klosterwiese in Damm zusammen. Das wird es in diesem Jahr erstmalig nicht mehr geben. Pater Felix, Rektor des Nikolausklosters, sagt: "Sicher ist es schade, dass wir das Pfingstfest im Nikolauskloster nicht mehr anbieten können, aber wir haben seit fünf Jahren noch so viele andere Angebote für die Menschen in der Umgebung."

Eine Besonderheit des Pfingstfestes sei immer das überragende Engagement vieler ehrenamtlichen Helfer gewesen. "Die Durchführung des Festes wäre auch weiterhin unproblematisch gewesen. Schwierig war für uns die Vor- und Nachbereitung mit all den anfallenden Auf- und Abbauten, Organisations- und Aufräumarbeiten", erklärt Pater Felix. Diese Arbeiten seien von den Bewohnern des Klosters und einigen Ehrenamtlichen zu leisten gewesen, was so nicht mehr zu schaffen sei. 80 bis 100 ehrenamtliche Helfer stehen laut Pater Felix nicht nur zu Pfingsten, sondern das ganze Jahr über dem Nikolauskloster zur Verfügung. "Die Messen zu Pfingsten werden aber natürlich nicht ausfallen", betont der Kloster-Rektor.

Das ganze Jahr über kommen laut Pater Felix zwischen 30.000 und 40.000 Besucher ins Nikolauskloster. Alleine am vergangenen Sonntag seien 120 Erwachsene und 80 Kinder zur Familienmesse mit Brunch erschienen. Ein fester Kreis von Stammgästen bringe auch immer wieder neue Besucher mit. Außerdem sprächen sich die vielen Familienangebote des Nikolausklosters immer mehr herum. Die ursprüngliche Botschaft des großen Pfingstfestes, das vor Jahrzehnten eingeführt worden war, sich als Nikolauskloster bekannt zu machen, sei längst weithin übermittelt. "Die Menschen wissen, dass wir ein offenes Kloster sind", freut sich Pater Felix.

Vor vielen Jahre hatte es ein Arrangement zum klösterlichen Pfingstfest mit den Korschenbroicher Bruderschaften gegeben: Die hatten beim Aufräumen nach der Feier im Kloster geholfen. Im Gegenzug waren die "Fidelen Musikaten", die Musikgruppe aus dem Kloster, in Korschenbroich bei "Unges Pengste" aufgetreten: "Das hat es aber nur einmal gegeben, und es ist auch schon sehr lange her. Da war ich noch Schüler", blickt Felix Rehbock zurück.

Für Pater Felix ist die Aufgabe des großen Pfingstfestes zugunsten vieler Ereignisse und Angebote über das ganze Jahr verteilt nur eine logische Konsequenz und Weiterentwicklung. "Unser Nikolauskloster ist ein Ort, der täglich besucht werden kann. Auch der traditionelle Nikolausmarkt im Winter wird als großes Fest bestehen bleiben", betont Pater Felix. Darüber hinaus seien im Nikolauskloster in den vergangenen fünf Jahren Angebote für Familien zu einem Arbeitsschwerpunkt geworden, an deren Weiterentwicklung kontinuierlich gearbeitet werde, kündigt der Pater an.

Quelle: NGZ