Jüchen: Nuklearmediziner berät über Ausgabe von Jodtabletten

Den bekannten Nuklearmediziner Prof. Dr. Lutz Freudenberg hat Bürgermeister Harald Zillikens für heute kurzfristig zu einer Information über die Verteilung von Jodtabletten bei einem Störfall derb belgischen Atomkraftwerke Tihange und Doel nach Jüchen einladen können.

Prof. Freudenberg wird heute ab 18 Uhr in der öffentlichen Sitzung des Umwelt- und Verkehrsausschusses im Rathaus, Sitzungssaal 213, zu Gast sein. Er informiert über die nach der Kaliumjodid-Verordnung des Bundes vorgesehene eine Verteilung von Jodtabletten nach Eintritt eines Ereignisfalles binnen 21 Stunden an Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre.

Außerdem steht er für Fragen der Kommunalpolitiker zur Verfügung. Die Gemeinde Jüchen hat 3948 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren gemeldet. Die Jodtabletten sollen in den drei Siedlungsschwerpunkten in der Peter-Bamm-Halle, in der Zweifachsporthalle an der Stadionstraße und in der Dreifachsporthalle in Bedburdyck verteilt werden.

(gt)