Jüchen: Ortsdurchfahrt ab April/Mai gesperrt

Die B 59-Ortsdurchfahrt in Jüchen wird für ein bis eineinhalb Jahre zur Großbaustelle. Der Landesbetrieb Straßen.NRW will in Teilabschnitten bauen, um die Belastungen für Geschäftsleute und Anwohner möglichst gering zu halten. Von Gundhild Tillmanns

Mit erheblichen Verkehrsstaus innerorts und weiten Umleitungswegen müssen die Jüchener und alle, die im Ortskern etwas zu tun haben, voraussichtlich ab April rechnen. Dann soll Baustart sein für die Komplettsanierung der Ortsdurchfahrt B 59. Klaus Dahmen, Projektleiter des Landesbetriebs Straßenbau NRW, koordiniert die Straßensanierung und die gleichzeitige Neuverlegung von 60 Hausanschlüssen für die Abwasserkanalisation. Er hat jetzt auch den Plan für die großräumige Umleitung aufgestellt. Die gute Nachricht für die Gewerbebetriebe an der Ortseinfahrt: Gesperrt wird die B 59 erst ab dem Kreisverkehr an der Robert-Bosch-Straße in Richtung Ortsmitte. So kann der gesamte Verkehr das Gewerbegebiet ungehindert anfahren und über den Kreisel wieder verlassen, wie der Projektleiter zusichert.

Eine weitere gute Nachricht: "Die Ortsdurchfahrt wird immer nur in Teilstücken gesperrt, so dass auch alle Geschäfte an der B 59 erreichbar bleiben", verspricht Dahmen. Der Durchgangsverkehr soll während der Bauzeit von voraussichtlich einem bis eineinhalb Jahren über Gierath, Neuenhoven, Hoppers, Wey und Kelzenberg oder, besser noch, über die Autobahn umgeleitet und aus Jüchen herausgehalten werden. Dahmen weiß aber: "Die Ortskundigen werden sich schnell ihre Schleichwege suchen."

Die komplette Fahrbahn der Ortsdurchfahrt wird mit einem geräuschmindernden Asphalt erneuert. In diesem Zuge werden laut Projektleiter auch alle (!) Kanaldeckel erneuert und dem Höhenniveau der Fahrbahn angepasst. Bekanntlich hatten sich Anwohner der B 59 immer wieder über die Geräuschbelästigung durch klappernde Kanaldeckel beschwert, insbesondere wenn schwere Busse oder Lkw darüber fuhren. Nach dem Ergebnis der Kamerauntersuchung der Abwasserkanäle, die von den Häusern an der B 59 unterhalb der Fahrbahn verlaufen, müssen 60 Anschlüsse erneuert werden. Als Bauträger übernimmt der Landesbetrieb Straßenbau auch diesen Part gleich mit, wie Dahmen ausführt.

Zum Gesamtsanierungspaket der B 59 gehört auch der barrierefreie Ausbau der Bushaltebuchten, informiert der Projektleiter. Für Blinde und Schwersehbehinderte werde ein Noppenband als Wegeführung an den Bushaltebuchten eingebaut. Und für Rollstuhlfahrer werde der Bordstein so erhöht, dass der Einstieg in der Bus auf gleicher Höhe möglich wird. Dahmen weiß aus Erfahrung, das solche Großprojekte, wie diese Komplettsanierung der Ortsdurchfahrt, immer auch mit Ängsten und Befürchtungen der Anlieger verbunden sind. "Es hat deshalb auch schon Gespräche mit den Einzelhändlern und der Wirtschaftsförderung gegeben. Und wir werden auch ein Bürgerbüro einrichten", sagt der Projektleiter. Es werde so gebaut, dass die Geschäfte und vor allem auch deren Parkplätze zumindest mit Umwegen beziehungsweise einer zeitweiligen Sackgassenregelung erreichbar blieben. Und die notwendigen Ausbesserungsarbeiten an den Kreiseln sollen laut Dahmen sogar nachts und an Wochenenden erfolgen. Nach heutiger Sicht werde der Zeitplan für die Sanierung einzuhalten sein: "Wir haben eine Bauzeit bis zu eineinhalb Jahren angesetzt, werden aber, wenn alles gut läuft, in einem Jahr fertig sein", hofft der Projektleiter. Die Ausschreibungen für die Bauarbeiten sollen jetzt anlaufen, so dass im April, spätestens im Mai mit dem Baustart zu rechnen sei.

Quelle: NGZ