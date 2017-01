Jüchen: Tropenholz: "Misstöne" für Gitarristen

Bei den internationalen Gitarrenkonzerten und -wettbewerben in Jüchen greift seit Januar 2017 auch die neue Schutzverordnung für Tropenhölzer. Festivalorganisator Daniel März gründet einen Verein für die Spendenakquise. Von Gundhild Tillmanns

Der erst 19-jährige Daniel März sorgt zunehmend dafür, dass die kleine ländliche Gemeinde Jüchen international bei der Elite der Gitarristen einen klangvollen Namen erhält. Bereits zum zweiten Mal organisiert März in diesem Jahr gemeinsam mit Gitarrendozent Arne Harder einen internationales Gitarrenfestival mit Jugend- und Erwachsenenwettbewerben in Jüchen. Diesmal wird die Veranstaltung, zu der wieder die namhaftesten Gitarrenprofessoren und -interpreten kommen wollen, an einem Wochenende im Oktober gebündelt.

"Wir haben eigentlich schon alle Zusagen, uns fehlt nur noch das Geld für das internationale Gitarrenfestival", berichtet März, der allerdings mit weiteren sieben bis acht Gründungsmitgliedern jetzt einen gemeinnützigen Verein aus der Taufe heben will. "So hoffen wir, leichter Spenden akquirieren zu können", betont März und zählt auf, welche Kosten bei solchen Veranstaltungen anfallen: "Gagen für die Künstler und Honorare für die Dozenten, Mieten für die Veranstaltungsräume, Unterbringungskosten und Preisgelder." Etwa 5000 Euro würden benötigt, rechnet März vor. Als eingetragener, gemeinnütziger Verein können die Festival-Organisatoren dann aber auch steuerwirksame Spendenquittungen ausstellen.

Eine Besonderheit des zweiten internationalen Gitarrenfestivals wird auch die neben Meisterkursen, Workshops und den Wettbewerben angebotene Vorbereitung auf den Wettbewerb "Jugend musiziert", der 2017 im dreijährigen Rhythmus wieder für Solo-Gitarre stattfindet. Die Konzerte am Festivalwochenende werden diesmal nur an den Abenden, nicht auch mittags wie 2016, stattfinden. In der Reihe der "Jüchener Gitarrenkonzerte" wird von März und Harder zu fünf Abenden in die Hofkirche eingeladen. März freut sich besonders auf den Konzertabend mit dem russischen Gitarrenvirtuosen Maxim Lysov, der russische Zigeuner- und Volksmusik darbieten wird: "Ich habe ja selbst russische Wurzeln durch meine Eltern und Großeltern und habe Maxim Lysov schon bei einem Konzert in Köln gehört," erzählt März.

Vor allem für internationale Künstler, wie Lysov und viele andere, wird seit Anfang diesen Jahres allerdings eine neue bürokratische Hürde bei Konzerttourneen oder Wettbewerben möglicherweise für "Misstöne" sorgen. Denn seit dem 1. Januar müssen Besitzer, Händler und Instrumentenbauer einen Nachweis führen, dass ihre Gitarren, Geigen und sonstigen Instrumente nicht aus Palisander oder sonstigen geschützten Tropenhölzern hergestellt sind. Auch Daniel März hat eine "geschützte" Gitarre, wie er zugibt: "Alle Meistergitarren sind aus Tropenhölzern hergestellt, deshalb sind sie ja auch so teuer", weiß er. Allerdings habe er für seine Meistergitarre, die übrigens in Griechenland gebaut und vor dem 1. Januar 2017 erworben wurde, einen Instrumentenpass. Nur noch mit solchen Pässen und der Kaufrechnung werden nun wohl alle international tätigen Musiker auf Tournee gehen: "Am meisten werden aber die Instrumentenbauer davon betroffen sein", sagt März, der übrigens auch an seiner eigenen Musikerkarriere weiter arbeitet.

Im Oktober hofft er, an der Musikhochschule in Köln, ersatzweise in Düsseldorf oder Essen, sein Gitarrenstudium zu beginnen. Bis dahin fährt er jeden Mittwoch in die Gitarrenakademie in Koblenz zur Studienvorbereitung. Der 19-Jährige übt dienstags, donnerstags, samstags und sonntags jeweils sechs bis sieben Stunden Gitarre, organisiert "nebenbei" die Konzertreihe und die Festivals in Jüchen. Montags und freitags unterrichtet März Gitarrenschüler, wobei der jüngste sieben Jahre, der älteste so um die 50 ist. "Man muss für die Musik brennen", sagt Daniel März - und das tut er.

Quelle: NGZ