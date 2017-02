Jüchen: Verband ehrt die Jüchener Sport-Talente

Viele Sportler waren in den vergangenen Monaten bei den Gemeindemeisterschaften und auch überregional erfolgreich. Dafür wurden sie jetzt bei der Spiel- und Sport-Show ausgezeichnet. Einige Talente gaben Kostproben ihres Könnens. Von Christian Kandzorra

Mächtig was los war gestern Nachmittag in der Peter-Giesen-Halle in Garzweiler: Rund 300 Besucher verfolgten dort die Spiel- und Sport-Show des Gemeindesportverbands, bei der dutzende Sportler für ihren Erfolg bei Gemeindemeisterschaften und überregionalen Wettkämpfen ausgezeichnet wurden. Einige Sportler zeigten in der Halle ihr Können - und unterhielten das Publikum mit beeindruckenden Choreographien oder waghalsigen Sprüngen. "Die Sportvereine bilden die wichtigste Klammer über alle Generationen hinweg", sagt Heinz Kiefer, der als Vorsitzender an der Spitze des Gemeindesportverbands steht. Er bedankte sich bei der Veranstaltung gestern bei allen, die sportliche Aktivitäten in Vereinen durch ihren Einsatz überhaupt möglich machen.

Auch Vize-Vorsitzender Stefan Heckhausen machte in seiner Rede auf den Einsatz der Menschen aufmerksam, die im Hintergrund aktiv sind. "Der Sport steckt im Wandel. Heute müssen die Vereinsvorstände deutlich mehr Aufgaben und Verantwortung übernehmen als früher", betonte Heckhausen, der als Beispiel auch die Integrationsarbeit nannte, die die Vereine zunehmend fordert. Doch - und da sind sich die Sportler in der Gemeinde Jüchen einig - Sport bringt Menschen zusammen und belebt die Gemeinschaft.

Doch bei der Spiel- und Sport-Show standen keineswegs Reden im Vordergrund: Es ging vor allem um die Sportler und ihre außergewöhnlichen Leistungen, die in den vergangenen Monaten dem Sportwart des Gemeindesportverbands, Ralf Segschneider, gemeldet worden waren. Viele Jüchener hatten auch überregional großen Erfolg - darunter etwa der Einradfahrer Jan Vocke, der Weltmeister in der Disziplin "Downhill" geworden ist. Zu nennen ist auch der Sieg von Kevin Frick im Judo, den er als Mitglied der SG Rot-Weiß Gierath bei den Rheinlandmeisterschaften geholt hat. Ein Verein, der besonders mitgliederstark ist, ist die Ortsgruppe Hochneukirch der DLRG. Bei den Deutschen Meisterschaften im Rettungsschwimmen hat ihr Mitglied Ron Mattick den 17. Platz belegt. Einen weiteren Erfolg hatte Katja Walder für die SG Gierath einfahren können: Sie schaffte es bei der Deutschen Meisterschaft im Rhönradfahren in der Landesklasse auf Platz eins. Außerdem hat die erste Tischtennismannschaft des Vereins den Aufstieg in die Landesliga geschafft. Im Freistil-Schwimmen war es Annike Nilgen und Leonie Moser (beide Mitglied im TV Jüchen) gelungen, bei den NRW-Meisterschaften den 15. Platz zu belegen. Erfolg hatte in dieser Disziplin bei den deutschen Special Olympics auch Markus Bierbaum - und Gerhard Scholz schaffte es beim Badminton auf den ersten Platz.

Für Begeisterung sorgten bei der Show mehrere Auftritte - unter anderem der der Gruppe "Flashlights" der Tanzschule "Happy Dance", die ihre Discofox-Formation vorführte. Außerdem beeindruckte die Einrad-Leistungsgruppe aus Gierath: Einige ihrer Mitglieder hielten auf einem Sattel stehend das Gleichgewicht, während sie von drei anderen Einradfahrern durch die Halle gefahren wurden.

