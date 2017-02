später lesen Jüchen Zalando schafft achtzig zusätzliche Arbeitsplätze FOTO: Kreisverwaltung FOTO: Kreisverwaltung 2017-02-24T18:37+0100 2017-02-25T00:00+0100

Der Online-Versandhändler Zalando will im gemeinsamen Gewerbegebiet von Jüchen und Mönchengladbach weiter neue Jobs schaffen: Mit dieser Zusage kehrten Kreisdirektor Dirk Brügge und Wirtschaftsförderer Robert Abts von einem Besuch im Logistikzentrum des Unternehmens im Regiopark zurück. "Wir werden prüfen, wie man den Arbeitskräftebedarf aus den Städten und Gemeinden des Rhein-Kreises Neuss noch besser decken kann", kündigte Brügge an. Er beabsichtige Gespräche mit dem Jobcenter. Auch müsse eine bessere Verkehrsanbindung des Regioparks an die umliegenden Kommunen geschaffen werden, forderte der Kreisdirektor.