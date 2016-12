Kaarst: Als eine Apfelsine zum Fest noch das Größte war

Große Geschenke gab es nicht, die Zeiten waren oft hart. Die Erinnerungen ans Fest gehen teilweise über mehr als neun Jahrzehnte. Von Elisabeth Keldenich

Hannelore Mühlbradt - Jahrgang 1943 - erlebte die für ihre Generation typischen Weihnachtsfeste der Nachkriegszeit. "Alles war schlicht und einfach", sagt die aus Niedersachsen stammende Seniorin, die seit 2007 im Kaarster Johanniterstift lebt. "Geschenke gab es kaum: nur Kleidung, kein Spielzeug. Mein Bruder und ich waren stolz wie Oskar, wenn wir eine Banane oder eine Apfelsine unter dem Tannenbaum fanden", erzählt sie. Das Plätzchenbacken habe die Adventszeit geprägt: "Mein Bruder und mein Vater mussten immer direkt probieren und bestanden auch auf Plätzchen zum Frühstück", erinnert sie sich schmunzelnd.

"Im Wald suchten wir Kinder mit dem Vater den Baum aus, der dann vom Förster geschlagen wurde", erzählt sie. Am Heiligen Abend habe es ganz klassisch Würstchen mit Kartoffelsalat gegeben, an den beiden Weihnachtsfeiertagen wurden die Großeltern besucht. Einen großen Einschnitt erlebte Hannelore Mühlbradt im Alter von 18 Jahren, als ihre Mutter kurz vor dem Fest starb. "Weihnachten war im Eimer - und ich musste fortan alles allein stemmen", erinnert sie sich. Heute freut sich die verwitwete Frau über den Besuch von vielen Freunden - und vor allem auf die Plätzchen, die sie immer noch jedes Jahr backt.

Seit vier Jahren lebt auch Frieda Lange (95) im Johanniterstift. Sie erinnert sich vor allem gern an die Weihnachtsfeste ihrer Kindheit in der pommerschen Heimat: "Ich weiß bis heute nicht, wer der Weihnachtsmann war, der uns Kindern die Geschenke brachte", sagt sie. Pommern sei zu Weihnachten tief verschneit gewesen. "Wir kamen deshalb nicht zur Kirche. Die Rehe standen bis zum Bauch im Schnee!" erzählt sie.

Umso gemütlicher sei zu Hause gefeiert worden. "Heiligabend waren meine Schwester und ich sehr aufgeregt. Wir mussten unter dem mit viel silbernem Lametta und bunten Kugeln geschmückten Baum ein Gedicht aufsagen." Als Geschenk packte Frieda Lange eine Puppe aus - jedes Jahr vor dem Fest sei sie verschwunden und mit neuer Kleidung wieder erschienen, ohne dass sie sie wiedererkannt habe. Etwas Besonderes war das "einmalige Weihnachtsessen", schwärmt die Seniorin: geräucherte Gänsebrust und gepökeltes Gänseklein mit gelben Steckrüben. Den Geschmack habe sie bis heute auf der Zunge.

Ganz andere Erinnerungen werden beim Stichwort Weihnachten bei Peter Winter (94) wach. Er wohnt im Allo-Heim in Dormagen und erlebte fünfmal die Festtage als in Holland stationierter Soldat. Den Männern sei immer eine kleine Feier mit Weihnachtsbaum und besonderem Essen gelungen. Anschließend seien Weihnachtslieder gesungen worden - und bei "Ich möcht' zu Fuß nach Kölle jon" regelmäßig Tränen geflossen. Ein gefundener Rosenkranz spendete später dem gläubigen Katholiken Winter in kanadischer Gefangenschaft Halt und Trost.

Für Christine Hösen (94), seit drei Jahren im Seniorenheim Lindenhof in Grevenbroich, ist Weihnachten die Einstimmung auf ihren Geburtstag: "Erst kam das Christkind und dann kam ich", sagt die am 27. Dezember Geborene lachend. Die Kriegsweihnachten erlebte sie als Rotkreuzschwester.

Quelle: NGZ