Kaarst: CDU: Ideenwettbewerb für Kaarst-Ost

Mit einem detaillierten Antrag für die nächste Sitzung des Planungsausschusses will die CDU einen städtebaulichen Ideenwettbewerb für das Gewerbegebiet Kaarst-Ost auf den Weg bringen. Es soll eine Gesamtkonzeption für eine gewerbliche Nutzung entwickelt werden, die den Gesamtbereich und nicht nur die beiden Ikea-Flächen in den Blick nimmt, heißt es in einer Mitteilung.