später lesen Kaarst-Büttgen Ein Ausflug zur Braunsmühle in den Osterferien FOTO: Braunsmühle FOTO: Braunsmühle 2018-03-25T17:58+0200 2018-03-26T00:00+0200

Zwei Wochen Osterferien - genügend Zeit, um sich von den ersten Wochen des Jahres zu erholen, aber auch, um etwas zu erleben. Wir geben in loser Reihenfolge Tipps und Ideen, was man in Kaarst unternehmen kann. Von Indoor-Aktivitäten bis hin zu Ausflügen in die Natur, wird alles dabei sein.