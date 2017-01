Kaarst: Feuerwehr wartet weiter auf Neubau

Ursula Baum (FDP) verspricht den Feuerwehrleuten das neue Gerätehaus und ihren Ehrenabend.

Heinrich Hannenließ keinen Zweifel zu: "Wir sind super dankbar für euren unermüdlichen Einsatz. Die Feuerwehr steht bei uns Grünen ganz hoch im Kurs", versicherte er auf der Jahreshauptversammlung des Löschzugs Büttgen der Freiwilligen Feuerwehr Kaarst. Dieses überschwängliche Lob hatte wohl auch damit zu tun, dass das Fünferbündnis es im Dezember abgelehnt hatte, den Haushalt 2017 zu beschließen.

Für die Blauröcke hat das folgende Konsequenzen: Mit dem Bau des neuen Feuerwehrhauses kann noch nicht begonnen werden. Und der Ehrenabend der Feuerwehr, der eigentlich am 11. März hätte stattfinden sollen, musste auf unbestimmte Zeit verschoben werden, weil die Stadt den vorgesehenen Zuschuss in Höhe von knapp 7000 Euro derzeit nicht auszahlen kann, weil er eine freiwillige Leistung sei.

Die FDP-Ratsherrin (und Stellvertretende Bürgermeisterin) Ursula Baum sprach von einem "strukturellen Defizit von zehn Millionen Euro", das die Gefahr in sich geborgen habe, dass Kaarst keinen selbstbestimmten Haushalt mehr hat. Sie versprach den Feuerwehrleuten: "Ihr werdet euren Ehrenabend bekommen und auch euer neues Feuerwehrgerätehaus."

Bürgermeisterin Ulrike Nienhaus korrigierte Baum: "Das Defizit liegt bei 4,5 Millionen Euro, und wäre der Haushalt, wie von der CDU gewünscht, beschlossen worden, hätte dies nicht in die Haushaltssicherung geführt."

Löschzugführer Frank Matheisen legte einen Jahresbericht vor, aus dem hervorgeht, dass dem Löschzug Büttgen aktuell 55 aktive Mitglieder angehören. Sie waren in 2016 zu 176 Einsätzen ausgerückt - das waren 17 mehr als in 2015. Christine Büngener und Patrick Engels wurden als Anwärter neu in den Zug aufgenommen. Paulina Gauro-Simo, Andreas Böttner, Erik Carrera, Frederik Handschuh und Vincent Hannen wurden zur Feuerwehrfrau beziehungsweise zu Feuerwehrmännern ernannt. Zu Oberfeuerwehrmännern wurden Timo Hannen, Christopher Patejdl und Andreas Suckow ernannt. Jochen Hotstegs, Jannik Möllmann und Alexander Oerding rücken künftig als Unterbrandmeister aus. Zum Brandmeister wurde Thomas Wintzen ernannt, Jens Louis zum Oberbrandmeister. Marco Cardinale ist jetzt Hauptbrandmeister, Thomas Hermanns Brandoberinspektor

Die Büttger Feuerwehrleute müssen derzeit eng zusammenrücken, das Gerätehaus platzt aus allen Nähten, für die weiblichen Mitglieder der Jugendfeuerwehr wurde ein Übersee-Container beschafft als Umkleideraum.

(barni)