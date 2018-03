Kaarst: Frischer Wind für die städtische Galerie

Studenten der Düsseldorfer Kunstakademie bestreiten traditionell jedes Jahr die erste Ausstellung im Rathaus Büttgen. In diesem Jahr dürfen Anys Reimann und Mio Zajac ihre zum Teil verstörenden Arbeiten zeigen. Von Rudolf Barnholt

Anys Reimann und Mio Zajac studieren an der Düsseldorfer Kunstakademie. Sie bringen jetzt mit ihren ungewöhnlichen Exponaten frischen Wind in die Städtische Galerie im Rathaus Büttgen. Was man so nicht unbedingt erkennt. Einige Werke haben einen höchst ernsten Hintergrund.

Die stellvertretende Kulturausschuss-Vorsitzende Dagmar Treger begrüßte gestern Vormittag die Vernissage-Besucher und erklärte folgendes: "Die erste Ausstellung im Jahr ist seit weit über 20 Jahren Studenten der Düsseldorfer Kunstakademie vorbehalten."

Die aktuelle Ausstellung mag auf den ersten Blick "harmlos" wirken, sie hat es aber in sich. Das sind zum Beispiel die Bilder von Mio Zajac mit dem Rastermuster. Sie scheinen auf den ersten Blick etwas Schönes, Unbeschwertes darzustellen, aber genau das Gegenteil ist der Fall: Der aus dem polnischen Szatum im früheren Westpreußen stammende Mann, der bei Marcel Odenbach studiert, hat als Grundlage für diese Serie Videos von jugendlichen Mördern in Brasilien genommen. Auch Sequenzen, die zeigen, wie junge Leute andere Jugendliche exekutieren, waren Ausgangspunkte für die jetzt gezeigten Bilder. Auf einem Video ist der Wahl-Kölner Mio Zajac zu sehen, er sitzt in einem kargen Bunker auf einem Bürostuhl, bewegt sich. Wer den Kopfhörer aufsetzt, hört die Geräusche dieses Stuhls. Die großformatige Malerei hat als Ursprung eine Kopulationsszene. Das Bild ist trotzdem total jugendfrei, weil der Künstler durch seine Übermalungen nur die Dynamik des Vorgangs erkennbar macht. Das Foto von einer jungen Frau wirkt sehr nichtssagend, aber auch hier steckt eine Strategie hinter: "Ich habe bei Bekannten meine Kamera aufgebaut, sie morgens geweckt und sofort fotografiert." Er vergleicht diesen Prozess mit dem Hochfahren eines Computers. Das Bild an der linken Seite besteht aus rund 500.000 Unterschriften des Künstlers. Das erkennt man aber nicht, das Bild vermittelt vielmehr den Eindruck, als handele es sich um Stoff - oder um eine filigrane Malerei mit Tiefenwirkung.

Anys Reimann lebt und studiert in Düsseldorf. Ihr Vater stammt aus Guinea, ihre Mutter aus Kiel. Die Kunsthistorikerin Helga Meister berichtete in ihrer Einführungsrede, dass die Kunststudentin bereits Friseurin war, im Zirkus Roncalli gejobbt habe und Designerin bei einer Möbelfirma war.

Den Bezug zu Möbeln glaubt der Betrachter aus ihren Werken herauszulesen. Aber auch ihre afrikanischen Wurzeln spielen eine Rolle. Ihr "Teich", im Wesentlichen aus schwarzem Latex und in Form einer Lotusblume, ist mit einer Tonanlage unterlegt. Zu hören sind Szenen aus Filmen, die mit Wasser zu tun haben und die immer dann zu hören sind, wenn es so richtig brenzlig wird. Die Künstlerin hat diese Arbeit den Flüchtenden gewidmet, die mit ihren Sehnsüchten zu uns kommen. Leder und Latex gehören zu den Materialien, mit denen die Künstlerin besonders gerne arbeitet. Sieben große Papiertüten hat sie zum Teil mit schwarzer Farbe, Latex und Wachs veredelt, ein Paravent lädt zum Eintreten ein. Das schwarze Polsterleder wirkt mit seinen Glaskugeln wie ein Monster. Ein Besuch der Ausstellung lohnt auf jeden Fall.

Quelle: NGZ