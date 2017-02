Kaarst: Fünf Freunde suchen bedürftige Kinder

Tim, Jenni, Vanessa, Benni und Jenny möchten spenden - aber nicht einfach nur Geld überweisen. Sie möchten eine Aktion für Kinder finanzieren und sich selbst einbringen. Das Vorhaben gestaltet sich viel schwieriger als erwartet. Von Dagmar Fischbach

Dieser Facebook-Post lässt aufmerken: "Wir (ein Freundeskreis aus Kaarst) möchten gerne in diesem Jahr eine Spendenaktion ins Leben rufen um eine Organisation oder eine konkrete Familie im Rhein-Kreis Neuss zu unterstützen.(...) Leider gestaltet es sich nicht einfach, eine Organisation oder Familie zu finden (...) Vielleicht kennt hier jemand jemanden, der jemanden kennt..."

Den Aufruf hat Tim Hausmann in das soziale Netzwerk im Internet eingestellt. Der 25-Jährige erklärt: "Die Idee schwelt schon länger. Uns geht es gut, wir sind gesund, haben alle gute Jobs, aber vielen Menschen geht es nicht so golden. Denen wollen wir etwas Gutes tun und mit einer Spendenaktion helfen." Menschen - das meint im Fall von Tim Hausmann und seinen vier Freunden ganz konkret Kinder. "Wir haben in unserem Freundeskreis schon ein Kind. Das zweite kommt bald auf die Welt. Wir alle mögen Kinder sehr gern. Deshalb möchten wir ihnen etwas Gutes tun, und das ist auch nicht ganz uneigennützig: es gibt wohl kaum etwas Schöneres als ein Kinderlächeln und die Freude eines kleinen Menschen", so Hausmann.

Allerdings, so erzählt er weiter, wollen er und seine Freunde nicht einfach nur Geld überweisen. "Wir möchten uns selbst einbringen. Wir könnten uns beispielsweise vorstellen, einen Clown für Kinder zu bestellen und ihnen damit einen vergnüglichen Nachmittag zu bescheren", erläutert der gelernte Bankkaufmann.

Und da fangen die Probleme an. "Wir haben schon unglaublich viele Organisationen angefragt. Aber eine Spende, wie wir sie uns vorstellen, ist da leider nicht realisierbar", erzählt Hausmann. Auch bei der Stadt Kaarst hätten sie es versucht. "Wir hofften, eventuell den Kontakt zu einer bedürftigen Familie vermittelt zu bekommen, aber das unterliegt natürlich dem Datenschutz. Das hatten wir so nicht bedacht", erklärt er. Überhaupt hatten die jungen Leute sich ihre Spendenaktion leichter vorgestellt. "Aber unser Plan steht", so Hausmann.

Und der sieht so aus: Die fünf Kaarster Freunde wollen zunächst Trödel zusammentragen. Von Dachböden und aus Kellern, von Freunden, aber auch von Menschen, die ihre Aktion mit Ausrangiertem unterstützen möchten. "Für April planen wir einen Stand auf einem Trödelmarkt. Und den gesamten Erlös aus unseren Verkäufen wollen wir dann spenden", erläutert Tim Hausmann. Sollte sich bis dahin immer noch keine Organisation gefunden haben, mit der sie ihre Wunschvorstellung umsetzen können, würden sie sich voraussichtlich doch zu einer Geldspende entschließen. "Obwohl uns das eigentlich zu anonym ist, aber es geht ja nicht so sehr um uns", so Hausmann. Nun suchen die Fünf erstmal reichlich Trödel. "Wer uns etwas stiften möchte oder vielleicht noch eine Idee für ein Spenden-Ziel hat, kann uns gern eine Mail schicken", so Hausmann.

Dafür haben die jungen Leute eine eigene Adresse eingerichtet: einegutetat2017@gmail.com

Quelle: NGZ