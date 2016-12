Kaarst: Grundschüler und Künstler drehen Film

Auch einen Führer durch Büttgen und eine eigene Zeitung haben die Erst- bis Viertklässler der Grundschule Budica : unter Anleitung des Neusser Künstlers Jürgen Gromoll entwickelt - und jetzt der Öffentlichkeit präsentiert. Von Rudolf Barnholt

Das ist alles andere als Kinderkram: Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Kunst-AG, die im Rahmen des Offenen Ganztags an der Grundschule Budica angeboten wird, präsentierten jetzt, was sie unter Anleitung des Neusser Künstlers Jürgen Gromoll alles auf die Beine gestellt haben: Zeitungen, einen Büttgen-Führer sowie als Höhepunkte mehrere Kurzfilme.

Britta Pazek, Leiterin der OGS Budica vom Evangelischen Verein für Jugend- und Familienhilfe in Büttgen kann mit dem, was ihre Schützlinge da geleistet haben, zufrieden sein. Man darf schließlich nicht vergessen, dass die Erst- bis Viertklässler so lange noch gar nicht schreiben und lesen können - umso erstaunlicher, wie kreativ sie sind.

Jürgen Gromoll bringt jede Menge Erfahrungen ein: "Ich arbeite seit rund 30 Jahren mit Kindern und Jugendlichen." In Mülheim an der Ruhr hat er acht Jahre mit Kids gearbeitet, er war lange für die Museumspädagogik in Schloss Benrath zuständig. Dass ihn eine Mutter für die Arbeit an der Grundschule Budica empfahl, war so überraschend nicht: "Es hat sich wohl rumgesprochen, dass ich mit Kindern ganz gut klar komme."

So locker Gromoll auch mit den Kleinen umgeht, er hat schon einen gewissen Anspruch: "Wir basteln hier keine Biene Majas aus Klopapierrollen." Ein wenig enttäuscht ist er schon, dass die Arbeit von der Politik nicht stärker finanziell unterstützt wird. Und der 63-Jährige hat gelegentlich erfahren, dass die Eltern falsche Vorstellungen von der Kunst AG haben: "Ich bin schon mal gefragt worden, ob ich den Kindern gewisse Maltechniken vermitteln würde." Nein, van Goghs oder Rembrandts zu "züchten", ist nicht sein Ziel. Es geht auch nicht um theoretisches kunsthistorisches Wissen, sondern darum, die Kreativität der Kinder zu wecken und zu fördern. Gerne greift Gromoll Ansätze kreativen Tuns auf. Die "Gehirn-Zeitung" war ihm aufgefallen. Er hat das Konzept aufgegriffen und mit den Grundschülern verfeinert. Sie gestalten sogar selbstgetextete Werbeanzeigen, lassen der Fantasie völlig freien Lauf.

Ben ist derzeit der einzige Junge in der Kunst-AG - Kreativität scheint in Büttgen Frauensache zu sein. Was sofort auffällt: Alle Mitglieder der Kunst-AG wirken überdurchschnittlich pfiffig. Ob sie mit dem Ergebnis zufrieden sei? Die Viertklässlerin Eliv, eine selbstbewusste kleine Persönlichkeit, verneint und lacht: "Ich bin mehr als zufrieden."

Diana findet vor allem den Film, wo gesungen und gerappt wird, gelungen. Sie hat das riesige Insekt gemalt, das im Urwald-Film zu sehen ist. Bei der Filmproduktion greift Jürgen Gromoll schon intensiv mit ein: Er sorgt in seinem Atelier am PC dafür, dass sich Münder beim Sprechen bewegen, er bringt Bewegung in die bunten Bilderwelten. Als Faustregel gilt: Hinter einer Film-Minute stehen drei Drehtage. Für die Zeitung gibt es einen Ideen-Kasten. Und der Stadtführer "Büttgen" macht deutlich, was die Kids an diesem Ort so toll finden: DieGeschäfte, die Lieblingseisdiele, die Brauns Mühle - alles wurde selbst gemalt und geschrieben, Jürgen Gromoll hat nichts verändert, auch nicht die Rechtschreibfehler. Das wäre ihm schon deshalb nicht in den Sinn gekommen, weil er immer wieder beobachtet, wie selbstkritisch die Kinder sind: "So manche Zeichnung landet im Papierkorb, weil sie ihren Qualitätsansprüchen nicht genügt."

Quelle: NGZ