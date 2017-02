später lesen Kaarst Heute im AEF: Experten-Tipps zu "Herz unter Stress" Teilen

Twittern





2017-02-13T19:21+0100 2017-02-14T00:00+0100

Bei den "Herzwochen" klären Experten über die wesentlichen Auslöser von Herzinfarkt und Schlaganfall, Herzschwäche und Rhythmusstörungen auf. Die Veranstaltungsreihe der Deutschen Herzstiftung und unserer Redaktion wird heute, am Valentinstag, 14. Februar, 18 Uhr, im Albert-Einstein-Forum, Am Schulzentrum 14, in Kaarst, fortgesetzt. Das Thema des heutigen Abends lautet: "Bluthochdruck, Diabetes und Fettstoffwechselstörung - eine Gefahr für Ihr Herz".