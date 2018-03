Kaarst: Kaarst feiert und geht auf Zeitreise

Wissenswertes rund um das Stadtjubiläum

Termin Der Festakt findet am Freitag, 20. April, um 18 Uhr in der Rathausgalerie, Am Neumarkt 2, statt.

Programm Begrüßung durch die Bürgermeisterin Ulrike Nienhaus, Vortrag von Historiker Joachim Oepen, stellvertretender Leiter des Historischen Archivs im Erzbistum Köln, Musik durch die Kaarster Sopranistin Désirée Brodka.

Führungen Wer sich durch die Ausstellung führe lassen will, hat dazu in Kaarst am Samstag, 21. April, 10 und 11.30 Uhr und in Büttgen am Donnerstag, 17. Mai, 16.30 Uhr die Möglichkeit. Anmeldungen unter karlsforst-budica@kaarst.de