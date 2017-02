später lesen Kaarst Stadt sucht noch Helfer für die Landtagswahl 2017-02-21T21:21+0100 2017-02-22T10:49+0100

Für die Landtagswahl am 14. Mai richtet die Stadt Kaarst 23 Urnenwahllokale und neun Briefwahllokale ein. Dafür sucht die Stadt noch Wahlhelfer. Der Wahlvorstand besteht jeweils aus sieben Personen, die im Sinne des Landeswahlgesetzes wahlberechtigt sein müssen. Damit werden in der Stadt Kaarst 224 Wahlhelfer benötigt. Sie sorge in unterschiedlichen Funktionen für den ordnungsgemäßen Ablauf der Wahlhandlung, geben Stimmzettel aus, zählen aus und ermitteln das Wahlergebnis.