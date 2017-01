später lesen Eigentümer gesucht Gestohlene Fahrräder nach Jahren wieder entdeckt FOTO: Polizei Rhein-Kreis Neuss Teilen

2017-01-26

In einer Wohnung am Berliner Platz hat die Polizei in der vergangenen Woche mehr als zehn gestohlene Fahrräder entdeckt. Einige Eigentürmer konnten bereits gefunden werden. Wer sein Rad vermisst, kann sich bei der Polizei melden.