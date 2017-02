später lesen Kaarst Polizisten bringen keine Klarheit im Fall des Lehrers Parusel Teilen

Im Prozess gegen einen Musiklehrer aus Kaarst lässt das Urteil zunächst auf sich warten. Am zweiten Verhandlungstag wurden gestern am Landgericht Düsseldorf vier Polizeibeamte als Zeugen vernommen. Der nächste Prozesstag wird in der Schule stattfinden: Das Gericht will in der Realschule in Kaarst eine Reihe von Schülern vernehmen und sich ein Bild von der Situation vor Ort machen. Der Musiklehrer ist angeklagt, weil er nach einem turbulenten Unterrichtstag mehrere Schüler am Verlassen des Klassenraumes nach der letzten Stunde gehindert haben soll.